AVEZZANO – Centro città “avvolto” dalle note della musica classica. La kermesse nell’ambito del cartellone eventi estate, in agenda oggi e domani nei punti più belli del centro cittadino, da piazza Risorgimento a piazza Torlonia, dalla Cattedrale ai giardini del Municipio, regalerà ad avezzanesi e non due serate di grande musica con pianoforte a coda, un’orchestra sinfonica, strumenti del ‘700 e 12 gruppi diversi tutti capaci di rappresentare al meglio le sfumature più avvincenti della musica classica. “Questo è lo scenario di Allegro Moderato. Un evento ”, afferma l’assessore alla cultura Pierluigi Di Stefano, “mirato a portare musica di ottimo livello nei luoghi maggiormente frequentati dai concittadini e anche ad offrire due serate piacevoli per chi viene da fuori città”.

L’amministrazione Di Pangrazio, con quest’iniziativa, vuole sottolineare il collegamento tra “lo stile della musica immortale e le bellezze storiche del capoluogo della Marsica”. Tanti i luoghi che verranno riscoperti e valorizzati come sfondo degli eventi: in particolare la fontana di piazza Torlonia o i giardini del Municipio o la stessa fontana di piazza Risorgimento. “Si tratta di un evento che costituisce una prima assoluta”, conclude di Stefano, “ma ha una visione di lungo periodo perché vogliamo farlo diventare una tappa fissa e prestigiosa dell’estate.

Calendario e luoghi delle isole artistiche e musicali

Mercoledì 25 agosto

Ore 18,30, giardini del Comune: Roberto Bisegna chitarra classica “Dialoghi – la chitarra tra musica classica e moderna”

Ore, 19, parco ex Arssa: Lorenzo Martelli concerto lirico con pianoforte “Un viaggio tra le più belle arie d’opera, da camera e intramontabili classici italiani”

Ore 19,30, ex Montessori: Associazione Ensemble 900 serata classica

Ore 21, ex Montessori: Rapper performer duo voce recitante-percussioni Matteo Di Genova e Marco Crivelli

Ore, 21, Cattedrale: Il Fabbro Armonioso

Ore 22, fontana piazza Torlonia: Associazione culturale Mousiké 5 musicisti in cerca d’autore

Giovedì 26 agosto

Ore, 18, fontana piazza Risorgimento: Harmonia Novissima quinbtetto di ottoni Marsican brass

Ore 19, ex Montessori: Luigi De Simone e Antonella Gentile in concerto

Ore 19,30, fontana piazza Risorgimento: Associazione culturale Play Music quartetto “Concerto del tetra ensemble pianoforte, fisarmonica, violino e voci”

Ore 21, giardini del Comune: Associazione musicale Thelonious concerto “Je repars à zéro”

Ore 21,30, ex Montessori: Associazione musicale Athena concerto dell’orchestra da camera aquilana diretta da Carmine Gaudieri

Ore 22, fontana piazza Risorgimento: Circolo musicale Banda i Leoncini d’Abruzzo “Clarinettisti in coro”.