AVEZZANO – Eventi estate rende omaggio a Rino Gaetano: a quaranta anni dalla scomparsa, domani, venerdì 13 agosto, alle ore 21.30, in piazza Risorgimento, nell’ambito del cartellone estivo varato dall’amministrazione Di Pangrazio, è in programma il concerto della Tribute band ufficiale fondata nel 1999 dalla sorella Anna che vede come protagonista Alessandro, il nipote del celebre artista Rino. L’ingresso all’area del pubblico è gratuito, ma solo per chi è munito del Green pass e della prenotazione nel rispetto dell’ultimo decreto del governo Draghi sulle normative anticovid.

Un viaggio emozionale tra le note, le poesie e i profondi messaggi nascosti nei brani di Rino Gaetano. “Il tributo a un grande artista come Rino Gaetano a quarant’anni dalla scomparsa, con la band ufficiale capitanata dal nipote Alessandro”, sottolinea l’assessore alla cultura, Pierluigi Di Stefano, “è un grande onore per Avezzano. La musica sarà sovrana in piazza Risorgimento con il rispetto delle dovute norme di sicurezza e di distanziamento”.