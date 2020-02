Autostrada: chiusura rampe dello svincolo di Bussi-Popoli

Per urgenti lavori di manutenzione, salvo imprevisti, dalle ore 22:00 del giorno 20 febbraio alle ore 06:00 del giorno successivo, saranno chiuse al traffico alternativamente le rampe dello svincolo di Bussi/Popoli limitatamente al traffico in uscita dall’autostrada per i veicoli proveniente da Pescara, e diretti verso la viabilità ordinaria, ed in entrata in autostrada per veicoli diretti a Roma/L’Aquila/Teramo.

Conseguentemente, nei giorni ed orari sopraindicati, per i veicoli provenienti da Pescara è consigliata l’uscita alla Svincolo di Casauria/Torre de’ Passeri, mentre per i veicoli diretti a Roma/L’Aquila/Teramo è consigliata l’entrata allo svincolo di Pratola Peligna/Sulmona

