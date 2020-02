Autolinee Tua: 14 le corse soppresse L’Aquila/Roma

Tanto tuonò che piovve. Nonostante le proteste e le prese di posizione di politici, cittadini e enti di categoria dal 10 febbraio, data di entrata in vigore del nuovo orario, TUA, la società del trasporto pubblico regionale, taglierà alcune corse della tratta L’Aquila-Roma che, divenuta commerciale, non beneficia più del contributo pubblico regionale (Delibera di Giunta regionale n. 756 del 29 novembre 2019). Saranno sospese anche le gratuità di viaggio a qualsiasi titolo riconosciute come per il caso dei disabili.

Bus L’Aquila – Roma: i nuovi orari Tua

TUA_avviso_festivo

TUA_avviso_festivo “Di fronte a questa scelta scellerata non si può tacere” interviene così Carla Mannetti. “Come Assessore ai Trasporti della città di L’Aquila mi batterò al fianco dei pendolari. La riduzione dei collegamenti della città capoluogo di regione con Roma è veramente mortificante per il nostro territorio”.

Stessa battaglia che si impegna a condurre in Parlamento la deputata Pd Stefania Pezzopane.

