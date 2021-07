Complice il grande caldo è forte la tentazione di avere sempre l’aria condizionata accesa in macchina. Ma quando l’auto è in sosta è vietato tenere il condizionatore in funzione. E’ quanto prevede il Codice della Strada all’articolo 157 comma 7bis: “È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 218 a 435″

Insomma, lasciate ogni speranza voi che entrate. La motivazione è nel grande dispendio energetico e quindi di inquinamento e il discorso vale anche d’inverno per l’aria calda. L‘articolo ovviamente si riferisce alla sosta e non alla fermata. Per sosta, lo si legge all’art. 157 comma 1 del Codice Stradale, si intende la sospensione della marcia del veicolo per un tempo prolungato, la fermata, invece, è temporanea e di breve durata.