BUGNARA – È di cinque feriti di cui uno grave il bilancio di un rocambolesco incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio sull’autostrada A 25, al km 126+400, sul territorio comunale di Bugnara.

Da quanto si è appreso, una VolKawagen Polo, con a bordo cinque giovani campani, è finita contro il guard rail dopo una carambola, per cause ancora da accertare. Il traffico è rimasto bloccato con una lunga coda chilometrica. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Pratola Peligna per i rilievi di rito unitamente ad un’ambulanza e ai Vigili del Fuoco di Sulmona che hanno estratto gli occupanti dall’abitacolo.

Uno dei giovani, sembrerebbe in condizioni gravi, è stato trasferito in elisoccorso presso l’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Gli altri quattro, lievemente feriti, sono stati trasportati a Sulmona.

Si sono registrate code e il traffico è stato rallentato per oltre mezz’ora. Intervenuti per i rilievi del caso gli agenti della polizia stradale in servizio sull’autostrada.