L’AQUILA – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Autismo Abruzzo. “Cosa bisogna fare per far comprendere alla direzione generale della ASL di Chieti che i diritti alle cure per l’autismo sono dovuti?

Cos’altro serve alla politica regionale per comprendere che alle diagnosi e alle prescrizioni devono seguire i servizi riabilitativi e i fondi? Risponderà prima o poi qualcuno per le spese legali sostenute dalla asl e del tempo “rubato” alle famiglie con autismo? Sono domande che sorgono spontanee ogni volta che affrontiamo l’ingresso di un tribunale, sia dal vivo che in modalità virtuale. Allo stesso modo, superata l’emozione della notifica delle decisioni dei Giudici, ci troviamo con l’avvocato Gianni Legnini increduli di fronte a tanta leggerezza e indifferenza. Sono decine ormai i pronunciamenti dei Tribunali abruzzesi a cui si aggiunge una Sentenza sul merito conseguita due anni fa a Vasto, dopo aver superato anche i vari procedimenti di opposizione della stessa ASL di Chieti.

Se si continua ad essere condannati, e spesso anche al pagamento delle spese legali, vuol dire che qualcosa va cambiato e che le motivazioni riportate dai legali per conto della ASL non sono valide. Forse è il caso di assicurare le risorse necessarie alle politiche sanitarie affinché a chiunque abbia una diagnosi di autismo (bambini, ragazzi e adulti) venga riconosciuto quanto stabilito dalle norme vigenti (Legge 134/2015 – Nuovi LEA – Delibera Giunta Regionale 360/2019). Il diritto va rispettato e la Pubblica Amministrazione è tenuta a garantirli. Lo chiediamo da

tempo e a gran voce, lo chiediamo con azioni trasparenti che vedono ormai infiniti pronunciamenti dei Tribunali abruzzesi. In momenti molto complessi, come quello che il Mondo intero sta affrontando e con un piano di rilancio tra i più importanti della storia moderna, la ASL di Chieti continua a “logorare” il tempo delle famiglie con autismo quando potrebbe chiedere e ottenere fondi necessari per potenziare i servizi territoriali, anche avviando strutture residenziali definite dalla azione n. 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “Casa della Comunità” (punto di riferimento di prossimità e punto di accoglienza e orientamento ai servizi di assistenza primaria di natura sanitaria, socio-sanitaria e sociale).

Servizi residenziali adeguati alle indicazioni fornite dalla Legge sul Dopo di Noi, valorizzando strutture pubbliche inutilizzate e risparmiando così viaggi della disperazione alle famiglie, costrette a inserire i propri cari in strutture sanitarie fuori regione. Potrebbe persino lanciare una campagna formativa per il personale dei servizi territoriali,

ancora oggi senza le informazioni relative alla evoluzione normativa nazionale e regionale sull’autismo.

Nei diversi incontri del Tavolo Tecnico regionale per l’Autismo, tenuti dalla Agenzia Sanitaria Regionale, diverse le proposte pervenute miranti ad una ristrutturazione globale dei servizi per l’autismo e, finalmente, anche all’avvio di servizi residenziali dedicati agli adulti. Una specifica azione era stata avviata dal compianto Roberto Fagnano sull’analisi della “mobilità passiva”, derivante dalle rette giornaliere di utenti con autismo residenti fuori regione. Una spesa pro-capite media di circa 250€ al giorno, che determina per ogni ASL costi imponenti oltre che disagi enormi per le famiglie.”