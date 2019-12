Auguri di Natale di Papa Francesco, conclusi con un ‘dono aquilano’

Al termine degli auguri di Natale di oggi, 21 dicembre 2019, rivolti ai Cardinali e alla Curia Romana, papa Francesco ha fatto dono ai presenti di due libri utili alle comunità ecclesiale per una riflessione in vista del Natale.

Ecco le parole di Papa Francesco: “Adesso vorrei darvi un ricordo, un pensiero: due libri. Il primo è il “documento”, diciamolo così, che ho voluto fare per il mese missionario straordinario [ottobre 2019], e l’ho fatto in forma di intervista, Senza di Lui non possiamo far nulla. Mi ha ispirato una frase, non so di chi, che diceva che quando il missionario arriva in un posto già c’è lo Spirito Santo lì che lo aspetta. Questa è l’ispirazione di questo documento. E il secondo è un ritiro dato ai sacerdoti poco tempo fa da Don Luigi Maria Epicoco, un ritiro ai sacerdoti, ‘Qualcuno a cui guardare’. Li do di cuore perché servano a tutta la comunità. Grazie!”.

Tra i doni fatti dal Papa, un libro di don Luigi Epicoco (don Gino), pubblicato poche settimane fa da Città Nuova Editrice, Qualcuno a cui guardare. Per una spiritualità della testimonianza.

Don Luigi Maria Epicoco, da noi meglio conosciuto come ‘Don Gino’, è un presbitero della diocesi di L’Aquila, ordinato sacerdote da Mons. Giuseppe Molinari nel 2005. Docente stabile di Filosofia Teoretica all’ISSR “Fides et Ratio”, si è Laureato in Filosofia e licenziato in Teologia Morale. Dopo avere svolto per molto anni l’incarico di parroco della Parrocchia Universitaria San Giuseppe Artigiano e di Direttore delle Residenza Universitaria “San Carlo Borromeo”, nel settembre del 2019 è diventato Preside dell’ISSR di L’Aquila e da più di dieci anni dirige la Rivista teologica “FedeLmente” dell’ISSR “Fides et Ratio” di L’Aquila, oltre che ad essere impegnato a tenere incontri, testimonianze e corsi

di esserci spirituali in tutta Italia, sia a gruppi di giovani come anche a gruppi di sacerdoti. In questi anni, don Gino ha pubblicato più di 15 libri di spiritualità e di filosofia.

Papa Francesco, con questo dono ai Cardinali e alla Curia Romana per gli auguri di Natale, ha fatto dono anche alla Chiesa dell’Aquila, onorandola nell’avere dato ai Cardinali un libro scritto da un sacerdote della diocesi aquilana, molto apprezzato in Città, soprattutto nel mondo universitario e giovanile. Questo testo, scelto da Papa Francesco, come omaggio e occasione di riflessione per la Curia Romana, “indaga attraverso dei temi chiave (debolezza, verità, autenticità, relazioni, ferialità e grazia) quale dovrebbe essere il profilo spirituale di un testimone. La testimonianza è un tema chiave per il cristianesimo perché dice che l’esperienza di fede non ha solo come scopo quello di santificarci ma anche quello di essere segno per gli altri. In che senso il cristiano è segno? In che senso deve diventare guida? In che senso la sua luce non può restare nascosta? Il testo prova a rispondere a queste domande cercando di riportare alla luce del sole ciò che la cultura contemporanea vuole relegare all’intimistico”.

