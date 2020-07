FONTECCHIO – Da lunedì 27 a giovedì 30 luglio l’Atelier delle Arti di Davide Rondoni, per la prima volta in Abruzzo, promosso da Roberto Biondi in collaborazione con Volta la Carta a Fontecchio (L’Aquila) per un’occasione unica, una vacanza culturale, un momento di condivisione in sicurezza in un luogo affascinante per natura e per storia. Una formula residenziale per condividere idee e per approfondire la passione per l’arte in luoghi belli incontrando maestri e compagni di viaggio.

Gli ateliers sono aperti a docenti, studenti, scrittori e appassionati di arti e poesia.

Le quote comprendono l’iscrizione al corso, pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno, stanza singola (per alcune strutture è possibile la doppia).

Per le attività e la struttura di ospitalità e residenza sarà assicurata l’osservanza alle norme previste per l’emergenza sanitaria Covid 19.

A chi lo richiede, verrà rilasciato un attestato per attività formativa.

Per gli studenti sarà possibile iscriversi anche utilizzando il Bonus Cultura 18App.

Per i docenti è possibile iscriversi utilizzando la Carta del docente con l’aggiunta del 22% (Iva) alla quota di partecipazione, l’attestato, con il riconoscimento delle ore di frequenza è valido come formazione in servizio Miur.

L’atelier, dedicato al viaggio e all’incontro, si svolge nella suggestiva cornice del convento francescano di Fontecchio, un luogo fortemente simbolico dal punto di vista culturale e artistico che si trova su una delle più importanti vie di comunicazione medievali che collegavano la Toscana con l’Abruzzo aquilano e, quest’ultimo con la Puglia e la Campania nel cuore della Media Valle dell’Aterno.

Nel corso delle giornate saranno condotte due visite guidate: una nel borgo medievale di Fontecchio e una presso il complesso monumentale di Bominaco (Santa Maria Assunta e l’Oratorio carolingio di San Pellegrino). Si potranno, su prenotazione e attivati al raggiungimento del numero minimo di 5 massimo 10 persone, frequentare laboratori di saponificazione, tintura e mandala. Il costo (15 euro per gli adulti, 7 euro per i bambini) non è compreso.

Interverranno Fabrizio Politi, fotografo freelance, il regista e autore televisivo Alessandro D’Alessandro, il compositore e direttore Luciano Di Giandomenico, il cantautore Setak (Nicola Pomponi), lo storico e scrittore Alessandro Vanoli, il pianista Nazzareno Carusi e lo scrittore e giornalista Andrea Di Consoli, il poeta Davide Rondoni e l’apicoltore nonché fisico dell’atmosfera Klaide De Sanctis.