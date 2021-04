E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in data 6 aprile, il bando del Concorso Coesione per l’assunzione di 2.800 tecnici specializzati nelle amministrazioni del Mezzogiorno.

Il Concorso Coesione è promosso dalla Ministra per il Sud e la Coesione territoriale, di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione e con il Ministro dell’Economia e delle finanze. Prevede l’assunzione, per un massimo di 36 mesi, di 2800 tecnici per le PA del Mezzogiorno con la finalità di rinforzare il capitale umano impegnato nella progettazione e spesa dei fondi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027.

I profili richiesti: tecnici ingegneristici, esperti in gestione, rendicontazione e controllo, progettisti, animatori territoriali, esperti di innovazione sociale, amministrativi giuridici, process data analyst.

È la prima sperimentazione di selezioni fast track nella Pubblica amministrazione che prevede la selezione in base ai titoli e all’esperienza maturata, un’unica prova senza carta e penna in più sedi decentrate, la pubblicazione delle graduatorie, le assunzioni veloci.

Vai al Bando

Vedi anche “Concorso pubblico per il reclutamento di 2.800 tecnici, a tempo determinato, per le regioni del sud”

ASSISTENZA DI FORMEZ PA:

Portale Step One: il sistema on line di RIPAM per presentare la candidatura al concorso, darà anche assistenza e fornirà risposte su questioni specifiche inerenti la situazione dei singoli candidati, per le quali è necessario utilizzare il modulo disponibile nel sistema on line Step One.

Vai al Portale Step One

Le FAQ: le domande e le risposte frequenti messe a punto e costantemente aggiornate da Formez PA su questioni generali riguardanti il concorso.

Vai alle FAQ

Pagina Facebook e altri social: la pagina Facebook Concorso Coesione è gestita dalla redazione web e social di Formez PA. Anche i profili istituzionali Twitter e Linkedin contribuiranno a fornire l’informazione aggiornata sull’andamento del concorso.

Vai alla pagina Facebook “Concorso Coesione”

Task force di assistenza alle PA: una linea informativa a supporto delle Pubbliche amministrazioni sulle innovazioni e semplificazioni delle procedure concorsuali, operativa dalle 9.00 alle 12.00 fino a venerdì 9 aprile, dalle 9.00 alle 17.00 da lunedì 12 aprile (e-mail: [email protected] )

Le prove saranno svolte seguendo il Protocollo sicurezza anti-Covid.