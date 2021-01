L’AQUILA – 1,5 milioni di euro per contrastare i gravi effetti che il coronavirus ha prodotto ai danni delle associazioni sportive in Abruzzo. Lo stanziamento è già previsto nelle leggi regionali emanate con lo scopo di adottare misure straordinarie e urgenti per sostenere l’economia e l’occupazione. La Regione ha completato il procedimento approvando prima una delibera di giunta che contiene le linee di indirizzo per l’erogazione dei contributi a fondo perduto e poi pubblicando l’avviso pubblico. Si tratta di 1,5 milioni alle associazioni e società sportive dilettantistiche e altrettanti. La piattaforma sarà disponibile da mezzanotte del 26 gennaio e sino alle 14 del 4 febbraio 2021. L’accesso dovrà avvenire tassativamente a mezzo Spid del legale rappresentante. E’ un “bando 3.0”: non ci sarà nessun documento da caricare, solo compilare l’apposito form in piattaforma ed autocertificare. Poi scatteranno i controlli a campione.