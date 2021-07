L’AQUILA – La Giunta comunale ha approvato nella seduta odierna la proposta deliberativa dell’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta, concernente le modifiche all’art. 56 del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, che sarà trasmessa al Consiglio per l’approvazione. La novità introdotta prevede l’attribuzione delle funzioni di controllo e di accertamento degli illeciti amministrativi sull’abbandono dei rifiuti alla società ASM SpA, affidataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti e dell’igiene urbana sul territorio di competenza dell’Ente.

“La scelta di affidare alla società partecipata comunale l’incarico di accertare la violazione, identificare i trasgressori ed irrogare le sanzioni pecuniarie, – spiega l’assessore Taranta – si è resa necessaria per contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e per poter vivere in una città pulita e ordinata grazie alla collaborazione di tutti e nel rispetto delle norme vigenti”.

“È necessario limitare l’abbandono di rifiuti sul territorio, nonché il loro errato conferimento da parte dell’utenza in uno specifico quadro di presidio territoriale, a garanzia del decoro e dell’igiene ambientale. – prosegue l’assessore all’Ambiente – Tale obiettivo può essere perseguito utilizzando gli operatori di ASM, che saranno opportunamente selezionati e formati, sia in termini di controllo e di accertamento delle violazioni, sia in termini di informazione e collaborazione con i cittadini e con gli esercenti”.