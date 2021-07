L’AQUILA – Presentate questa mattina a L’Aquila le nuove ecoisole, nove in tutto, destinate ai comuni della compagine sociale di Asm: Montereale, Capitignano, Campotosto e San Pio delle Camere. Con l’amministratore unico di Asm, Lanfranco Massimi, a rappresentare la ritrovata sinergia tra la città dell’Aquila e il territorio c’erano i cinque sindaci, Pierluigi Biondo coadiuvato dall’assessore all’ambiente Fabrizio Taranta, Luigi Cannavicci sindaco di Campotosto, Massimiliano Giorgi sindaco di Montereale, Maurizio Pelosi sindaco di Capitignano e il sindaco di San Pio della Camere, Pio Feneziani.

Le ecoisole sono identiche a quelle già posizionate in alcuni punti della città dell’Aquila e che hanno riscosso grande apprezzamento.

Ogni Ecoisola ha una porta d’accesso che si apre con l’identificazione della tessera numerica e un QR code, all’interno si trovano i bidoni in cui smaltire in modo differenziato Carta e cartone, Plastica e metalli, Organico, Vetro e Indifferenziato. Lateralmente si trovano inoltre delle piccole bocchette per PILE esauste, FARMACI scaduti, e piccoli RAEE (es. telefonini) All’interno vi sono dei sensori ottici che permettono, da remoto all’ASM di verificare il livello del conferimento dei rifiuti ed allertare l’intervento di svuotamento.Le ECOISOLE per il proprio funzionamento sono dotate di pannelli solari. Per un accurato controllo, le ECOISOLE sono provviste di telecamere di sorveglianza e, in caso di necessità sarà possibile inviare il video alle autorità competenti. Ogni ECOISOLA è personalizzata con foto realizzata in alta risoluzione.

Una sinergia, quella con i comuni, sottolineata dai sindaci. L’auspicio, ha confermato anche Pierluigi Biondi, dopo gli anni di difficoltà e di isolamento di Asm, è di costruire una realtà sempre più innovativa ed aperta al territorio. Le interviste.