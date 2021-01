AVEZZANO – In merito agli interventi presso il Presidio Ospedaliero di Avezzano sui posti letto di terapia intensiva appare importante, anche, il contributo tecnico dell’Ing. Federico D’Aulerio, Dirigente della U.O.C. Lavori Pubblici ed Investimenti dell’Azienda nonché R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) dei lavori stessi.

Ancor prima dell’Ordinanza n. 20/2020 del 08.10.2020, con la quale il Commissario Straordinario per l’attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, Domenico Arcuri, nominava il presidente della Regione Abruzzo quale Commissario Delegato, per l’attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere – attualmente in corso sui vari presidi compreso l’Ospedale di Avezzano – previste nel piano regionale COVID approvato dal Ministero della Salute, l’attuale Direzione Strategica, da sempre sensibile agli aspetti igienico-sanitari e di sicurezza dei pazienti e degli operatori, aveva già approvato con Deliberazione del D.G. n. 1206 del 09.07.2020 il progetto definitivo-esecutivo quale documento necessario per indire la gara d’appalto per la realizzazione del primo lotto dei lavori “Ristrutturazione ed adeguamento a norma del reparto di rianimazione e terapia intensiva P.O. Avezzano“, con spesa a valere sul bilancio aziendale della ASL, pur in una situazione economica ereditata di profondo rosso.

Questo intervento preliminare dell’attuale Direzione Strategica, andava a superare una situazione di stallo che si protraeva purtroppo da anni, non essendo stato dato seguito alla Deliberazione del D.G. n. 1086 del 26.06.2015 con cui si proponeva di impegnare la spesa attraverso una proposta di rimodulazione di finanziamenti di cui all’art. 20 L. 67/88 per i “Lavori di ristrutturazione e adeguamento reparto rianimazione del Presidio Ospedaliero di Avezzano“.