Asfalto bollente e colpi di sole i nemici dei nostri amici a quattro zampe

“Asfalto bollente e colpi di sole sono i peggiori nemici per i nostri amici a quattro zampe in questi giorni di caldo torrido da qui l’invito a portarli a fare la passeggiata nelle ore più fresche della giornata, ovvero al mattino presto ed alla sera dopo il tramonto”.

Così una nota di Aidaa, l’Associazione italiana in difesa degli animali e dell’ambiente.

“In caso di scottature o colpi di sole, l’invito degli esperti è quello di non fare da soli ma di rivolgersi ad un veterinario perché, specialmente le abrasioni ai piedi oltre ad essere dolorose possono lasciare degli strascichi nella salute del vostro quattro zampe”.

In questa calda estate gli esperti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente hanno messo a punto una serie di consigli in merito alla pulizia delle zampe dei cani dopo che sono rientrati dalle passeggiate perché non solo il caldo e l’asfalto bruciante possono essere i loro nemici in queste afose giornate, ma ci sono anche forasacchi e una serie di parassiti che possono entrare in contatto con le zampe del vostro cane e produrre infezioni o fastidi cutanei.

Ecco i consigli degli esperti dell’associazione animalista.

“L’Istutituto Superiore di Sanità invita a utilizzare acqua e sapone: l’acqua e un sapone delicato sono la scelta più comune e sicura. È fondamentale scegliere però un detergente adatto al pH della pelle del cane.

Si possono pulire le zampine anche con le salviette igenizzanti per animali che sono una buona alternativa.

Particolarmente indicate sono le salviette con Aloe Vera consigliate per la loro azioni lenitiva. Vi sono anche prodotti più speciali per detergere ma prima di usarli cnnsultatevi con il vostro veterinario.

Ricordatevi di preparare tutto l’occorrente prima di uscire per la passeggiata in modo di essere pronti appena rientrati, e ricordatevi di spazzolare delicamente i polpastrelli per togliere i residui di terra e fango prima di lavare le zampe.

Infine assolutamente da evitare sono prodotti come l’alcol e la candeggina in quanto tossici anche se diluiti e di pari modo evitare l’aceto”.