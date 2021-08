L’AQUILA – L’amministrazione separata beni di uso civico di Paganica e San Gregorio (Asbuc) ha approvato il regolamento per l’attività di commercio sulle aree di demanio civico, sia nei centri abitati delle due frazioni del Comune dell’Aquila, che nelle aree di particolare pregio e frequentazione da parte dei turisti sugli altopiani di Campo Imperatore.

A renderlo noto il presidente dell’Asbuc, Fernando Galletti.

“L’obiettivo è quello di prevenire ogni fenomeno di abusivismo – spiega Galletti -, privilegiando invece la commercializzazione su banchi ambulanti dei prodotti tipici e di qualità dei agricoltori e allevatori, che operano nel nostro territorio, come pure dei nostri bravissimi artigiani. Solo con il rispetto di regole di buon senso è infatti possibile offrire a cittadini e turisti un servizio ottimale, professionale e all’altezza delle potenzialità del nostro territorio”.

Le aree interessate, nello specifico, sono a Paganica, la zona Aie di Sant’Antonio, della villa civica, di Santa Maria al presepe e lungo la statale tra Paganica e Camarda, l’area antistante al santuario della Madonna d’Appari.

In montagna, a Campo imperatore, disponibili le aree del bivio di Sant’Egidio, del rifugio e ruderi di Sant’Egidio, le aree del lago Pietranzoni e del rifugio Fossetta.

In base al regolamento, chi intende esercitare il commercio su aree di demanio civico deve preventivamente ottenere l’autorizzazione o l’assegnazione della postazione da parte dell’Asbuc.

L'”autorizzazione” consente all’operatore di occupare la postazione assegnata fino ad un massimo di sette giorni consecutivi, mentre la “concessione” consente all ‘operatore di occuparla da un minimo di un mese fino a un massimo di tre mesi consecutivi.

L’operatore deve dichiarare di rispettare tutte le norme di natura igienico sanitarie, di tutela della salute e sicurezza, nonché essere in regola con tutte le iscrizioni autorizzazioni, licenze, permessi nullaosta necessari all’esercizio della propria attività di commercio.

Il costo dell’ autorizzazione è fissato in 1,44 euro al giorno per per metro quadrato o metro lineare in bassa stagione dal 1 ottobre al 30 aprile. Il prezzo sale a euro 2,07 in alta stagione, dal 1 maggio al 30 settembre.

Il costo della concessione è fissata invece in bassa stagione in euro 7, 20, al mese e per metro quadrato, in alta stagione in euro 10,28.

Gli operatori sono tenuti ad osservare un comportamento corretto astenendosi dal porre in atto qualsiasi attivita’ che rechi pregiudizio l’esercizio del commercio da parte di altri operatori, devono lasciare la postazione integra e pulita al termine di ogni giornata, tutti i rifiuti devono essere smaltiti e conferiti dall’operatore secondo le norme vigenti.