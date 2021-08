L’AQUILA – Dall’apertura del laboratorio studio d’arte di Mimmo Emanuele ARTE IN BOTTEGA L’Aquila, Piazza San Marco 8, si sono registrate innumerevoli presenze di visitatori che hanno apprezzato molto l’idea di far nascere nel centro storico della città una bottega come lo erano le botteghe degli artisti rinascimentali.

Il auccesso dell’iniziativa ha richiamato l’attenzione di molte Tv locali e non e della carta stampata che hanno celebrato la nascita di questo luogo d’arte, unico nel suo genere, dove si vive e respira arte a stretto contatto con l’artista, che opera nella sua bottega.

La mostra permanente di Mimmo Emanuele, all’interno della bottega, è stata inserita dal Comune di L’Aquila nel cartellone della Perdonanza Celestiniana 2021. E proprio in bottega, un luogo creativo, è nata l’opera dell’artista aquilanosulla Divina Commedia ispirata ad una terzina dell’inferno. L’iniziativa nasce da Giorgio Gregorio Grasso, noto curatore, critico d’arte televisivo, di far nascere un volume dal titolo:

La Divina Commedia illustrata da 299 artisti Nazionali e Internazionali. Contemporaneamente all’uscita del citato volume sono state ordinate delle mostre itineranti con le esposizioni delle opere originali realizzate appositamente per la Divina Commedia illustrata. Mimmo Emanuele ha partecipato alla mostra inaugurale di Venezia e si appresta ad esporre la sua opera dal 4 settembre prossimo Roma e successivamente, fine settembre, a Matera capitale Italiana della cultura. Previste altre mostre a Lucca, Bologna ed anche una tappa in Abruzzo; Giulianova. Insomma, un successo insperato nelle sue dimensioni, quello di Mimmo Emanuele che con la sua Bottega D’arte vuole essere una fucina di idee artistiche a servizio dell’intera collettività ed un punto di incontro non solo per la cultura aquilana.