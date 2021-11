L’AQUILA – Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di numero 6 (sei) differenti graduatorie, per incarichi di prestazione professionale, per numero 6 (sei) unità di personale nell’ambito dell’attuazione, da parte dell’Arta, del Programma “Abruzzo Regione del Benessere” di cui alla L.R. n. 31 del 6/11/2020, art. 2.

E’ indetto un avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di n. 6 (sei) differenti graduatorie, per incarichi di prestazione professionale, per numero 6 (sei) unità di personale nell’ambito dell’attuazione, da parte dell’Arta, del Programma “Abruzzo Regione del Benessere” di cui alla L.R. n. 31 del 6/11/2020, art. 2, per le figure professionali sotto riportate:

n. 1 (uno) Esperto in materia turistica e promozione territoriale; codice: L – PT.

n. 1 (uno) Esperto in storia e cultura locale; codice: L – STC

n. 1 (uno) Esperto nutrizionista; codice: L – NUT

n. 1 (uno) Esperto in educazione motoria; codice: L – MOT

n. 1 (uno) Esperto in attività di ricezione turistico / alberghiera; codice: D – TUR

n. 1 (uno) Esperto nel settore della ristorazione, con particolare riferimento alla ristorazione tradizionale abruzzese; codice: D – RIST

La durata del contratto è fissata in 1 anno (12 mesi), eventualmente prorogabile nei termini di legge.

Scadenza: il termine per la ricezione della domanda di partecipazione è sabato 4 dicembre 2021, ore 12:00.