ROMA – E’ stato uno tra i settori più colpiti dalla pandemia, ma ora torna a rifiorire. Sono le terme italiane e da ottobre si può avere il bonus fino a 200 euro. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha reso finalmente operativo l’incentivo fino a 200 euro che si può spendere per trattamenti in centri termali accreditati.

La piattaforma, gestita da Invitalia, sarà attiva da ottobre.

Il bonus copre il totale della spesa sostenuta per trattamenti termali, per un massimo di 200 euro a persona. Il bonus è però spendibile solo in un centro termale accreditato, il cui elenco sarà ufficializzato dal ministero dello Sviluppo economico retto da Giancarlo Giorgetti.

L’incentivo è disponibile a partire dalla pubblicazione dell’avviso di apertura delle prenotazioni sui siti del ministero e di Invitalia, fino all’esaurimento delle risorse stanziate.

Come è avvenuto per il bonus rottamazione tv che incentiva l’acquisto di nuovi apparecchi compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terrestre, anche il bonus terme non è legato al reddito.

Dunque non è necessario l’Isee.

Per usufruire dei trattamenti termali, non è necessario avere la prescrizione del medico. Ovviamente se il servizio ha un costo maggiore rispetto al bonus, la parte eccedente è a carico del cliente.