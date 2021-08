PESCARA – Agli onori della cronaca la squadra giovanile Gollum Climbing Academy di Pescara ai recenti campionati italiani giovanili che si sono svolti ad Arco, in provincia di Trento, dedicati ai giovani arrampicatori dai 9 ai 18 anni.

Il team pescarese di arrampicata sportiva allenato dall’aquilano Roberto Cantalini ha conquistato una medaglia d’argento e una di bronzo, grazie ad Azzurra e Adriana Delle Monache (9 e 13 anni).

Bene anche i grandi che nel Boulder sfiorano la finale, mentre nella lead, la disciplina con la corda, in finale sono arrivati Niccolò Salvatore e Francesco Marchionni (classe 2007). Ottime prestazioni anche per Elisa D’Addario (2010) e Alice Giovannetti (2011) nella categoria under 12 femminile.

La Gollum Climbing Academy si impone nuovamente come una delle migliori squadre d’Italia, risultando terza su quasi 90 società nel ranking under 14 e 20 e quarta nella classifica a squadre Under 20. Alla trasferta trentina la compagine pescarese è arrivata con il record di 17 atleti qualificati nella fase regionale dove i ragazzi di Roberto Cantalini hanno vinto in quasi tutte le categorie in cui hanno gareggiato.

Felice, ovviamente, del risultato Serena Dante, vicepresidente Gollum che da anni, con dedizione, si dedica alla crescita del vivaio e della squadra.