L’AQUILA – “Dopo essere rientrato in centro da alcune settimane, già iniziano le prime inc… soprattutto per il parcheggio selvaggio in Piazza Rocca di Corno, dove non c’è regola alcuna per la sosta e dove non c’è nessuna segnaletica orizzontale. Roba da manicomio. Passiamo a Piazza San Marciano, le imprese edili con mezzi piccoli, medi e grandi, decidono la sosta…”.

Lo scrive su Facebook l’ex assessore comunale di centrosinistra al Comune dell’Aquila, a causa dei problemi nel centro storico del capoluogo abruzzese.

Arduini aggiunge: “Si, decidono come parcheggiare in spregio a qualunque regola. Per non parlare poi del transito in Via San Marciano, dove non si comprende il senso di marcia. Vogliamo iniziare a disciplinare con qualche divieto di transito visto che la Via è stata sempre a senso unico?! Sembrava una bella idea quella di far parcheggiare le maestranze a Collemaggio per poi raggiungere i luoghi di lavoro con i pulmini delle imprese… Sembrava…”