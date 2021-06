Le aziende fino a 9 dipendenti potranno beneficiare dello sgravio dei contributi, per 36 mesi, sulle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2021, per i dipendenti tra 15 e 25 anni per assunzioni effettuate sino 31 dicembre 2021.

Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 87/2021 pubblicata ieri con cui si da il via libera all’incentivo per gli anni 2020 (previsto dalla legge n. 160/2019) e 2021 (ai sensi del dl n. 137/2020, c.d. decreto Ristori).

L’apprendistato di I livello è il rapporto di lavoro durante il quale il lavoratore può completare i percorsi d’istruzione e formazione per la qualifica e per il diploma professionale, quelli d’istruzione secondaria superiore e quelli di specializzazione tecnica superiore. Le assunzioni con questo tipo di apprendistato sono possibili in tutti i settori di attività, privati e pubblici, per i giovani che hanno compiuto 15 anni d’età e fino al compimento dei 25 anni.