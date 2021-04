L’AQUILA – “Applicazione della Tari per le attività industriali” è il tema del webinar on line organizzato per domani, 28 aprile, alle ore 15, dal Comitato piccola industria di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, in collaborazione con l’azienda associata Mercurio Service dell’Aquila.

L’incontro è finalizzato all’illustrazione della recente circolare del ministero della Transizione ecologica, che contiene diversi chiarimenti relativi all’applicazione della Tari, alla luce delle modifiche alla disciplina apportate dal Dlgs numero 116 del 2020, in materia di rifiuti e imballaggi. In particolare, la circolare chiarisce un aspetto di particolare rilevanza, ovvero che le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione del prelievo sui rifiuti, comprendendo in tale esclusione i magazzini di materie prime, di merci e prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che a quella variabile.

Il webinar verterà, in particolare, sui principi di applicazione della Tari alle attività economiche industriali, sulla classificazione dei rifiuti, sulle novità al codice ambientale, sulla non assimilazione dei rifiuti industriali e l’uscita dalla privativa e sull’evoluzione del prelievo tassa rifiuti per le aziende. Dopo i saluti del presidente del Comitato piccola industria, Guido Arista, ci saranno gli interventi di Stefano Ciocca, amministratore Unico Mercurio Service e di Luigi D’Aprano, relatore.

Per iscriversi è necessario inviare una mail a [email protected] e collegarsi al link https://confindustrialaquila.my.webex.com/confindustrialaquila.my-it/j.php?MTID=m758160456b920a8cf9b13df17b3c9afc.