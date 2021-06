L’AQUILA – Sono aperte le iscrizioni al nuovo ciclo di corsi del biennio 2021-2023 per “tecnico superiore per la gestione e verifica degli impianti energetici” e per “tecnico superiore 4.0 per il risparmio energetico nella smart building”, Istituto tecnico superiore in efficienza energetica (Itsee) dell’Aquila, che offre percorsi formativi di eccellenza gratuiti a diplomati, laureandi e laureati, capaci di garantire nella quasi totalità dei casi uno sbocco occupazionale immediato.

Sono ammessi fino a 25 iscritti e 5 uditori per ciascun corso.

L’inizio delle lezioni, tenuti da docenti universitari, manager ed esperti del settore, è previsto per il venerdì 29 ottobre, mentre le selezioni per il corso “tecnico superiore per la gestione e verifica degli impianti energetici” sono in programma mercoledì 20 ottobre alle ore 14, quelle per accedere al corso per “tecnico superiore per la gestione e verifica degli impianti energetici”, il 21 ottobre alla stessa ora.

Entrambi i corsi, riconosciuti dalla Regione Abruzzo e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si articolano in due anni accademici per un totale di almeno 1.800 ore, di cui 800 di attività d’aula e laboratorio, 200 ore di project work e alternanza e 800 di stage in Italia e all’Estero (Ungheria, Spagna, Regno Unito, Austria, Malta…) tramite il progetto Erasmus+.

Commenta il Presidente Itsee Carlo Imperatore, “La richiesta dei nostri diplomati è sempre in crescita anche perché le misure Governative sono dirette a dare concreta attuazione alla cd transizione ecologica che è centrale nel piano nazionale di ripresa e resilienza. Sia nel settore dell’edilizia che dell’industria sostenibile sono necessarie diverse migliaia di Tecnici specializzati. I nostri percorsi consentono un inserimento immediato perché realizzati direttamente in Azienda e in Società e studi professionali in tutta Italia”

I corsi sono completamente gratuiti e valgono un diploma di V Livello EQF (Quadro europeo delle qualifiche), titolo valido anche per concorsi pubblici, che danno accesso alle migliori opportunità occupazionali sul mercato del lavoro nazionale ed internazionale.

La sede delle attività d’aula è all’Aquila, in via Acquasanta ma le attività di project work e di stage potranno essere svolte sia in Italia che all’estero.

L’obiettivo è formare le figure tecniche richieste dalle Imprese in un contesto Imprenditoriale che cambia rapidamente, visto che l’Itsee costituisce il canale di formazione superiore post-secondaria non universitaria ed è gestita da una fondazione di partecipazione costituita da scuole, imprese, università, centri di ricerca, enti locali, enti accreditati che collaborano per una formazione di alto profilo tecnologico.

I docenti altamente qualificati, provengono per almeno il 50% dal mondo delle imprese e delle professioni e per l’altra metà da Istituti scolastici, Università, Centri di ricerca e formazione.

DETTAGLI DEI CORSI

TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE E VERIFICA DEGLI IMPIANTI ENERGETICI

Mira a creare un profilo professionale Industriale e Civile per la gestione del risparmio energetico e della generazione di energia, in uno stadio intermedio tra il personale di estrazione tecnica che effettua attività di tipo progettuale, operativo e manutentivo, ed il management aziendale.

Il Tecnico Superiore è addetto alla conduzione e gestione di impianti e macchinari, anche al fine di migliorare le performance produttive e di risolvere eventuali criticità tecniche.

Il Tecnico conosce i diversi processi di produzione di energia, da fonti rinnovabili e non, e le tecnologie ed i materiali da utilizzare per il risparmio energetico; è in grado di predisporre e sviluppare interventi per la promozione, l’uso efficiente ed il miglioramento dell’energia; effettua diagnosi, certificazione energetica degli edifici e dei corpi edilizi attraverso l’installazione, la manutenzione, la rendicontazione dei risultati post-intervento, tenendo conto degli aspetti economici e di impatto ambientale; supervisiona le attività di manutenzione di impianti per la produzione di energia; è capace di gestire e condurre reparti produttivi di piccole e grandi imprese industriali e di Servizi, secondo i paradigmi di Impresa 4.0 e può essere impiegato efficacemente presso uffici tecnici civili ed industriali.

Il tecnico Superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici potrà svolgere le seguenti attività lavorative: -Energy Manager (analisi di fabbisogni energetici, monitoraggio ed elaborazioni dati sulle prestazioni energetiche di impianti e sistemi energetici; sovrintendenza e gestione di interventi orientati alla riduzione dell’intensità energetica e dell’impatto ambientale); -Libero professionista per aziende private o pubbliche, in qualità di consulente tecnico commerciale per interventi di adeguamento e miglioramento dell’efficienza energetica di impianti e sistemi energetici; – Libero professionista per la redazione della certificazione energetica di edifici pubblici e privati; – Consulente per la redazione della documentazione per l’applicazione della normativa tecnica in ambito energetico ed ambientale e per le procedure di accesso agli incentivi economici di settore; – Monitoraggio e supervisione dei lavori di installazione impianti e sistemi energetici; – Vendita di impianti e sistemi energetici; – Servizi ed assistenza post vendita; – Dipendente di imprese industriali e società di ingegneria in qualità di Tecnico e/o Capo reparto e/o Responsabile di produzione.

TECNICO SUPERIORE 4.0 PER IL RISPARMIO ENERGETICO NELLA SMART BUILDING

Una figura professionale che opera sia in fase di progettazione sia in fase operativa sul cantiere, interfacciandosi con il direttore dei lavori e/o le autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni su tutte le problematiche e azioni tecniche che garantiscono il risparmio energetico e l’efficienza energetica dell’edificio, progettato secondo le caratteristiche dell’edilizia sostenibile.

Il tecnico Superiore 4.0 per il risparmio energetico nella Smart Building può essere impiegato sia in enti pubblici che in aziende private.

Applica metodologie per la modellazione, il controllo e la verifica delle fasi del processo edilizio, anche attraverso l’uso di software specifici e strumenti/piattaforme di condivisione (Bim Revit, Autocad…).

Ha conoscenze teorico-strumentali per definire la fattibilità e l’efficacia di un’azione in ambito energetico e per individuare le soluzioni più idonee in relazione ad interventi di risparmio energetico includendo tecnologie e fonti rinnovabili. Inoltre, partendo dai principi base dell’edilizia sostenibile, e dall’analisi del ciclo di vita dell’edificio, ha le competenze per monitorare ed elaborare dati e valutare le prestazioni energetiche degli edifici anche attraverso strumenti di misura e controllo, nel rispetto delle norme vigenti, e proporre, in accordo con i progettisti, interventi di manutenzione e ristrutturazioni che rispondano a requisiti di comfort termico, acustico e della qualità dell’aria indoor.