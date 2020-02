Anpi L’Aquila, Foibe: “Rispettare i morti”

“La drammatica vicenda delle foibe è una pagina terribile della storia, frutto tragico delle vendette seguite alla presenza del regime fascista nei nostri confini orientali. Solo conoscendo e analizzando ciò che avvenne allora in quelle terre consente davvero di affrontare quel dramma e di rispettarne le vittime.

Il manifesto dei neofascisti di Casapound, invece, fa il paio con quanto emerso dai dati Eurispes: l’ignoranza e l’indifferenza che si traducono in un pauroso aumento dei negazionisti della Shoah che ci preoccupa molto e ci avvia su una mistificazione della realtà.

Per questo vanno respinti tutti i tentativi di una narrazione faziosa, irrispettosa della storia di quel periodo, che rischia di essere piegata a strumento di parte politica e di propaganda. Invitiamo tutti a non piegare la verità storica a strumento della lotta politica, proprio per rispettare i morti e capire e raccontare le vere ragioni della tragedia delle foibe.

Per questo chiediamo al Comune di cancellare subito la scritta” è quanto sostiene l’Anpi L’Aquila in merito alla giornata in ricordo delle vittime delle foibe.

