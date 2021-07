L’AQUILA – Anna Rizzo, archeo – antropologa, documentatrice delle storie dei nostri paesi, una figura necessaria per le nostre comunità, in questa intervista racconta ai lettori di Laquilablog il suo percorso.

Cosa ti ha spinto a scegliere l’antropologia? Quale è stata la tua formazione nelle analisi delle comunità?

“Sono sempre stata appassionata di storie e leggende fin da piccola, volevo viaggiare e conoscere nuove culture, questa facoltà mi è sembrata la più adatta. Mi sono formata in un contesto archeologico. Studiavo nella biblioteca nel dipartimento di archeologia a San Giovanni in Monte a Bologna e per caso avevo trovato un bando per una campagna di scavo di Toscana di archeologia medievale. Mi presero e così è cominciato il mio percorso formativo sul campo prevalentemente preistorico.

Cosa ti ha attirato prevalentemente dei borghi d’Abruzzo?

Conosco solo alcuni paesi dell’aquilano, in particolare sono legata professionalmente alla valle del Sagittario e la valle Peligna che da tantissimi anni indago con la missione: “Fluturnum, Archeologia e Antropologia nell’Alta Valle del Sagittario”, realizzata in sinergia con la Soprintendenza di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo, in collaborazione con l’Università di Bologna – Alma Mater Studiorum, la Soc. Coop. Matrix 96, il Comune di Scanno e il Rotary Club Roma Ovest. Una ricerca iniziata nel 2010 e tutta in corso.

Di quali progetti abbiamo ancora bisogno per permettere alle nostre comunità di vivere in maniera attiva ciò che ci circonda?

I paesi dell’entroterra abruzzese sono dei contesti rimasti per lo più sigillati, soprattutto dove è sopravvenuto un declino demografico e le maglie sociali si sono impoverite facendo perdere le tracce di pratiche e di reti economiche. Per riabitare i paesi e per renderli vivibili bisogna garantire servizi ed infrastrutture, ma soprattutto diritti. Legati al lavoro, all’infanzia, alla salute e alle donne. Renderli abili e inclusivi. Purtroppo non esiste una strategia. Stiamo vivendo solo una fase molto confusa, in cui questo argomento è diventato un hype. Dopo migliaia di ore di webinair in pieno lockdown in cui accademici, architetti, innovatori si sono confrontati su questo argomento, non si è arrivati a nulla. Oggi rimane un argomento confuso che si estinguerà nei prossimi mesi, per lasciare spazio alla grande transizione ecologica. Quello dei paesi, è un argomento complesso, che va affrontato con metodo e non all’interno di una tragedia più grande che è quella sanitaria”.