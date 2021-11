L’AQUILA – L’Asm sta provvedendo in queste ore alla pulizia di tutta l’area antistante la Chiesa di Santa Maria del Suffragio in piazza Duomo. La chiesa ospiterà domani la visita di due delegazioni delle nazionali di calcio under 18 di Italia e Francia, in città per due amichevoli. Una visita simbolica, per ricordare la grande gara di solidarietà che all’indomani del sisma scattò per recuperare la grande chiesa. La chiesa e la sua cupola furono uno dei simboli del sisma, le immagini fecero il giro del mondo. Fu il governo francese a mettersi a disposizione per la ricostruzione, a cui contribuì con 7 milioni di euro. Domani, venerdì 12 novembre alle 15.30, l’amichevole, la cerimonia per ricordare la tragedia e anche il grande sforzo di solidarietà dei francesi.