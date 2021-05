Già da due settimane i ricercatori delle 25 città italiane coinvolte (Avellino, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Ferrara, Firenze, Frascati, Genova, L’ Aquila, Lucca, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Reggio Calabria, Roma, Rovereto, Salerno, Siena, Torino, Trento, Trieste) si alternano organizzando mini-video, le Pinte di Scienza, che in tre minuti portano, in modo assolutamente informale, tipico dello spirito di Pint of Science, ad esplorare alcune delle tematiche di ricerca più attuali.

Sei le differenti aree tematiche in cui si articolano i talk delle mini Pinte di Scienza e le stesse tematiche saranno presenti nelle tre sere in cui Pint of Science, in contemporanea in 30 paesi in tutto il mondo, andrà online. Si tratta di Beautiful Mind (neuroscienze, psicologia e psichiatria), Atoms to Galaxies (chimica, fisica e astronomia), Our Body (biologia umana), Planet Earth (scienze della terra, evoluzione e zoologia), Tech Me Out (tecnologia) e Social Sciences (legge, storia e scienze politiche).

Durante ognuna delle tre serate del 17, 18 e 19 maggio, i canali social di Pint of Science ospiteranno una diretta online con mini-presentazioni, curiosità ma soprattutto, il vero protagonista sarà il pubblico che parteciperà ad un quiz online. Poco più di un’ ora per rispondere a domande sulla scienza delle pinte, per ascoltare le spiegazioni dei ricercatori e per parlare di ricerca in modo informale e divertente.

Per l’occasione, Pint of Science ha fatto il giro d’italia in diverse tappe sulla scienza e la ricerca locale. “Per la video-tappa aquilana abbiamo coinvolto Stefano Di Lorenzo, dottorato GSSI e attualmente ricercatore presso i Laboratori Nazionali Del Gran Sasso – INFN che spiegherà cosa è la materia oscura; il ricercatore Andrea Marotta che all’Università dell’ Aquila si occupa di comunicazioni intelligenti e, infine, Carlo Caporali dottorando del Gran Sasso Science Institute che studia l’impatto della violenza sui comportamenti sociali” spiega Chiara Badia, coordinatrice del team di Pint of Science L’Aquila.