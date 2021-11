L’Aquila. Domani anche nell’Arcidiocesi di L’Aquila, come segnalato dalla Caritas Diocesana, tenuto conto anche delle nuove povertà causate dalla Pandemia che da ormai più di due anni affligge il territorio mondiale, si celebrerà la 5° Giornata mondiale dei poveri, per la quale, papa Francesco, ieri si è recato ad Assisi per un incontro di preghiera e testimonianze, dove sul Sagrato della Basilica di Santa Maria degli Angeli è stato accolto dai poveri, con un “abbraccio” ideale in segno di benvenuto.

Per la V Giornata Mondiale dei Poveri, è stato pubblicato il 14 giugno 2021, il Messaggio di Papa Francesco che prende avvio dalle parole di Gesù riportate dal Vangelo di Marco (14,7): “I poveri li avete sempre con voi“, già pubblicato nel nostro giornale web.

Uno dei frutti del Giubileo della Misericordia indetto da papa Francesco e conclusosi ormai cinque anni fa, è la Giornata dei Poveri: «Alla luce del Giubileo delle persone socialmente escluse, mentre in tutte le cattedrali e nei santuari del mondo si chiudevano le Porte della Misericordia, ho intuito che, come ulteriore segno concreto di questo Anno Santo straordinario, si debba celebrare in tutta la Chiesa, la Giornata mondiale dei poveri».

Celebrare in Diocesi a L’Aquila questa giornata, soprattutto dopo l’esperienza del sisma e della pandemia, ma anche dopo la molta solidarietà ricevuta nel 2009, sarà l’occasione per rilanciare in tutte le comunità parrocchiali, l’appello di papa Francesco, che, nel suo messaggio per questa Giornata, auspica che questo evento «possa aprirsi a un movimento di evangelizzazione che incontri in prima istanza i poveri là dove si trovano. Non possiamo attendere che bussino alla nostra porta, è urgente che li raggiungiamo nelle loro case, negli ospedali e nelle residenze di assistenza, per le strade e negli angoli bui dove a volte si nascondono, nei centri di rifugio e di accoglienza. È importante capire come si sentono, cosa provano e quali desideri hanno nel cuore».

Facendo tesoro degli insegnamenti del Papa, siamo chiamati a raccogliere l’invito a sentirci tutti chiamati ad impegnarci in prima persona, verso il sostegno concreto agli ultimi, perché possano evangelicamente avere il primo posto nel nostro cuore.

Nel nostro territorio diocesano, oltre alla Caritas Diocesana e a quella presente in molte parrocchie, operano anche il Gruppo San Vincenzo, le Vincenziane e la Fraternità TAU, per un impegno concreto, proiettato a ridare dignità alle molte persone che vivono in stato di povertà.