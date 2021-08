L’AQUILA – Formazione al lavoro per chi versa in difficoltà. Il tema è stato al centro di un incontro che si è svolto nella sede dell’Ance di L’Aquila al quale hanno preso parte rappresentanti di associazioni cittadine tra cui Don Dante per la Caritas e l’ODV e l’Ente scuola edile e cpt con il suo presidente Gianni Cirillo, il consigliere arch. Eliso Iannini ed il presidente della territoriale Ance L’Aquila Mauro Irti.

Al centro della discussione un protocollo siglato allo scopo di permettere l’inserimento nel mondo del lavoro, soprattutto in edilizia, di chi versa in stato di difficoltà.

Nel corso dei lavori non è mancato il riferimento alla Perdonanza ed, in particolare, al messaggio di Celestino V di carità e aiuto ai più deboli portato da Massimo Alesii in rappresentanza del Comitato della edizione di quest’anno.

Nel video le interviste a Gianni Cirillo,, Don Dante.