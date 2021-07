L’AQUILA – I candidati aquilani per il rinnovo della presidenza dell’Associazione Costruttori della provincia dell’Aquila sono otto, per sei posti a disposizione. Tra questi, anche Serena Pacione, unica donna, titolare di un’impresa edile specializzata in restauro. Mancava da anni all’Ance, poi si è riscritta. Vorrebbe dare un indirizzo femminile all’associazione, anche se il tocco “rosa” è già arrivato con Eleonora Laurini, anche lei imprenditrice, da un mese alla guida del Comitato Giovani di Ance. “Voglio dare un taglio diverso in Ance – dice a Laquilablog – in questo momento però bisogna pacificare gli animi”. “Probabilmente, ci sarà un direttivo al femminile, io ci ho messo la faccia, ma accanto a me ci sono tante donne”. L’intervista.