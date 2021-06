L’AQUILA – Su Facebook Amo Pettino ha comunicato una raccolta firme da inviare al Comune di adibire a verde pubblico le aree occupate da ingombri di materiale edile.

Il testo completo

Abbiamo avviato una raccolta firme per chiedere all’Amministrazione di adibire a verde pubblico attrezzato le aree attualmente occupate da ingombri di materiale edile, come previsto dal Piano regolatore vigente.

Gli abitanti del quartiere di Pettino dicono basta agli accumuli selvaggi di materiali edile in zone che il Comune dell’Aquila ha destinato a verde pubblico attrezzato come previsto dall’articolo 29 del Piano regolatore cittadino.

Vogliamo che in queste zone vengano effettivamente realizzati i servizi previsti dalla norma, come “attrezzature ricreative, sportive, culturali […]” e che invece nel silenzio istituzionale sono diventate delle discariche permanenti di materiali edile.

Noi non ci stiamo! Vogliamo vivere degnamente in un quartiere reso bello anche grazie al nostro contributo, ma con i servizi necessari per la cittadinanza peraltro già previsti.

Firma anche tu! Contattando il 3483156116 (Alessandro) , inviando una mail a [email protected] o recandoti presso il bar magic a Pettino o al bar “Da Carolina” presso il centro commerciale Amiternum o presso uno dei banchetti che faremo nel quartiere e di cui daremo presto notizia.