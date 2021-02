L’AQUILA – Sono ben 72 i comuni abruzzesi al voto nel 2021. Data ancora da stabilire tra crisi di governo ed emergenza covid. Dei 72 ben 29 sono in provincia dell’Aquila. Al voto alcuni grandi comuni, Lanciano, Vasto, Francavilla, Roseto degli Abruzzi e Sulmona.

Ventiquattro quindi i comuni interessati dal voto in provincia di Chieti, 11 in provincia di Pescara e 8 in quella di Teramo. Tra le ipotesi, se non ci dovessero essere le condizioni per votare, anche un rinvio a settembre.

In provincia dell’Aquila, come detto, sono 29 i comuni chiamati a rinnovare sindaco e consiglio comunale. L’unico sopra la soglia per presentare liste collegate al candidato sindaco è Sulmona, il “capoluogo” peligno di circa 25mila abitanti. L’uscente Annamaria Casini, eletta con l’appoggio di Andrea Gerosolimo, può correre per un secondo mandato e si è detta disponibile a farlo.

Tra gli altri comuni al voto il più grande è Tagliacozzo. Nell’aquilano tra gli altri si andrà al voto a Tornimparte, uno dei comuni più grandi del territorio, a Fossa, e a Capitignano e Campotosto.

L’elenco completo: Alfedena, Bisegna, Calascio, Campotosto, Canistro, Capitignano, Carapelle Calvisio, Cerchio, Civita d’Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Fossa, Ofena, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pereto, Prezza, Rivisondoli, Roccaraso, San Vincenzo Valle Roveto, Scontrone, Scurcola Marsicana, Secinaro, Sulmona, Tagliacozzo, Tornimparte e Villalago