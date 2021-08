ROMA – Prima uscita stagionale per le Fiamme che oggi venerdì 27 agosto alle 18, all’HBS Stadium, incontreranno il Rugby Colorno per il primo dei due test di avvicinamento al Campionato 2021-22.

Sarà l’occasione per il XV della Polizia di Stato, al cui timone ritorna Pasquale Presutti, per verificare lo stato della preparazione, iniziata con il ritiro a Moena e proseguita nelle ultime due settimane presso il rinnovato impianto di Ponte Galeria, per testare sul campo i meccanismi di gioco dettati dalla nuova guida tecnica e per assistere al debutto in maglia cremisi dei nuovi arrivi.

«Sarà un test importante per noi, contro una squadra di livello e che ci dirà a che punto siamo e dove dovremo migliorare – ha dichiarato il coach delle Fiamme Oro Pasquale Presutti originario di Trasacco – Sicuramente, ed è normale che sia così in questo momento della stagione, ci saranno alcuni errori da correggere, ma anche cose che funzioneranno da subito e, anche per questo motivo, prevediamo di far scendere in campo tutti i giocatori che porteremo a Colorno».

Lo staff tecnico delle Fiamme, anche quest’anno composto dal Direttore tecnico, Sven Valsecchi, e dai coach Sandro Castagna e Daniele Forcucci, oltre che dall’head coach Pasquale Presutti, porterà in campo 27 giocatori, con il XV di partenza che sarà così composto: in prima linea ci saranno Niccolò Zago, Alain Moriconi e Roberto Tenga; in seconda la coppia formata da Ugo D’Onofrio e Davide Fragnito, mentre in terza è da registrare l’esordio dal primo minuto di Gianmarco Vian, che farà reparto con Andrea De Marchi e Matteo Cornelli. In cabina di regia, all’apertura troveremo Filippo Di Marco e a 9 ci sarà Simone Marinaro che, da questa stagione, rileva i gradi di capitano da Filippo Cristiano (neo-responsabile dei Settori giovanili delle Fiamme); i due centri saranno Marcello Angelini e Alessandro Forcucci, mentre il triangolo allargato sarà composto da Alessio Guardiano e Christian Lai alle ali, con Simone Cornelli che vestirà la maglia numero 15. In panchina andranno Stefano Iovenitti, Niccolò Taddia, Amar Kudin, Andrea Chianucci, Andrea Angelone, Matteo Gabbianelli, Arturo Fusari e gli esordienti in maglia cremisi: Guido Romano, Massimiliano Chiappini, Gianmarco Piva, Gianluca Tomaselli e Andrea Menniti-Ippolito.

Nella fila delle Fiamme Oro sono presenti numerosi gli abruzzesi: oltre al coach Presutti originario di Trasacco, ci sono i giocatori Ugo D’Onofrio (nato a L’Aquila, classe 1995, 197 cm x 112 kg, proveniente dal Calvisano), Alessandro Forcucci (trequarti/centro nato a Popoli, in provincia di Pescara, nel 1998, 182 cm x 85 kg, cresciuto rugbisticamente con la Polisportiva L’Aquila Rugby, approdato all’Accademia “Ivan Francescato” dopo aver giocato un anno con la maglia cremisi della Uner 18), Marcello Angelini (trequarti centro, nato a L’Aquila, classe 1996, 183 cm, cresciuto rugbisticamente con la Polisportiva L’Aquila Rugby e poi è stato selezionato nelle Accademie federali, proveniente dal FemiCz Rugby Rovigo), Guido Romano (nato a L’Aquila, cresciuto nelle giovanili della Polisportiva L’Aquila Rugby), Filippo Di Marco (nato a L’Aquila e cresciuto nel vivaio della Polisportiva L’Aquila Rugby) e Stefano Iovenitti (nato a L’Aquila, cresciuto nelle giovanili della Polisportiva L’Aquila Rugby).

Calcio d’inizio previsto per le ore 18.

La probabile formazione

Cornelli S.; Lai, Forcucci, Angelini, Guardiano; Di Marco, Marinaro (cap.); Cornelli M., De Marchi, Vian; Fragnito, D’Onofrio; Tenga, Moriconi, Zago

A disposizione: Iovenitti, Taddia, Romano, Chiappini, Kudin, Chianucci, Angelone, Piva, Gabbianelli, Fusari, Tomaselli, Menniti-Ippolito.