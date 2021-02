ROMA – Preoccupa la diffusione delle varianti di coronavirus nelle ultime settimane, tanto da far temere l’arrivo di una terza ondata” di covid mentre il numero delle vittime si avvicina sempre più a quota 100mila (96.974). A riepilogare uno degli elementi che emergono dall’ultimo report settimanale dell’Alta Scuola di Economia e Management dei sistemi sanitari dell’università Cattolica (Altems) di Roma è il suo direttore, Americo Cicchetti, figlio di Antonio Cicchetti, che è stato commissario vicario per la ricostruzione in Abruzzo.

“Se le misure restrittive del periodo natalizio hanno aiutato a prevenire” un’impennata dei contagi, “la diffusione delle varianti nelle ultime settimane sembra far materializzare lo spettro della terza ondata”.

“La settimana appena trascorsa – spiega – evidenzia un aumento dell’incidenza settimanale, registrando un valore nazionale pari a 133 ogni 100mila residenti.

Non solo l’incidenza, ma anche altri parametri, che stiamo monitorando con i nostri Instant Report settimanali, sembrano oscillare in modo preoccupante in quest’ultimo periodo”.