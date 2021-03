PESCARA – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’ambente Nicola Campitelli, ha deliberato l’adozione del nuovo provvedimento semplificato per la concessione dell’autorizzazione (a carattere generale) alle emissioni in atmosfera, denominata RA 03, per gli stabilimenti dove sono presenti medi impianti di combustione con potenza termica maggiore uguale a 1 MW e inferiore a 50 MW. I gestori di questi stabilimenti possono dar corso all’istallazione di impianti, previa comunicazione (di 45 giorni), senza la necessità di procedere alla effettuazione della conferenza di servizi. Questa semplificazione è particolarmente rilevante per le future scadenze dei tempi di adeguamento per i medi impianti di combustione attivi alla data del 19/12/2018. L’autorizzazione di carattere generale adottata, riguarda, infatti, sia impianti nuovi (messi in esercizio dopo il 19/12/2018) che esistenti. “Nell’ottica della semplificazione amministrativa – osserva l’assessore Nicola Campitelli – è stata predisposta l’autorizzazione di carattere generale al fine di poter procedere a forme autorizzative più snelle nel rispetto dell’ambiente e della salute pubblica. La definizione di tali procedure – conclude – è stata condivisa con l’Arta, organo tecnico della Regione Abruzzo, e con le ASL regionali, e comunicata alle organizzazioni di categoria”.