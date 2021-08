AMATRICE – Dopo lo stop forzato dello scorso anno, a causa della grave pandemia, torna quest’anno la famosa Sagra degli spaghetti all’Amatriciana, il popolare evento culinario organizzato da anni ad Amatrice, in provincia di Rieti, colpito dal sisma del 2016.

La festa mangereccia ha preso il via ieri, sabato 28 agosto e continua anche oggi, domenica 29. Comunque la Sagra degli spaghetti all’Amatriciana è organizzata con diverse cautele, visto che il Covid è ancora presente. Sul sito del Comune di Amatrice si trovano tutte le informazioni per prenotare e come accedere all’area nella quale si svolge la Sagra (piazzale Ex Anpas).

Per partecipare alla Sagra degli spaghetti all’Amatriciana è importante avere il Green pass e aver effettuato preventivamente l’acquisto del biglietto di ingresso online. Oggi 29 agosto verranno serviti un massimo di 250 piatti l’ora ininterrottamente dalle 12 alle 20. L’accesso all’area è consentito in funzione dei posti disponibili in modo da non creare assembramenti sui tavoli, scrive in una nota il Comune di Amatrice.

EVENTO DOMENICA 29: https://www.ticketsms.it/it/event/gFyIdUU1

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Amatrice con la collaborazione del Comune di Amatrice.