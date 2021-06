L’AQUILA – Con la chiusura delle scuole l’Ama cambia il programma gli orari degli autobus in città. “Si comunica – si legge in una nota dell’Ama, Azienda per la mobilità aquilana – che con la chiusura delle scuole, dall’11 giugno sarà in vigore il servizio non scolastico. Pertanto non saranno effettuate tutte quelle corse definite scolastiche”.

L’Ama aggiunge: “Le linee 1, 3 e 4 avranno frequenza di 40′ e non effettueranno il collegamento con Monteluco di Roio, che sarà garantito dalla linea M11 e in aggiunta dal lunedì al venerdì, dalle corse della linea 1R dal Terminal delle ore 7:40 – 8:20- 9:00 – 12:20 -14:20- 17:00. La linea 10/M10 raggiungerà la piazza di Pianola. Nel giorno di San Massimo, 10 giugno, sarà attivato il servizio festivo, prenotabile entro le 9 del giorno precedente, domani 9 giugno. Saranno inoltre inserite ulteriori corse nel servizio di navetta centro città. Si invitano gli utenti a consultare gli orari sul sito”.