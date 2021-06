TERAMO – L’11 giugno, alle ore 9.30, si è tenuta la proclamazione delle lauree in Scienze della comunicazione, in cui hanno conseguito il titolo di Dottore 4 studenti appartenenti alla Coorte Atsc (Agenti Teramo senza confini): Caiulo Marco, Erbifogli Giancarlo, Marcon Matteo e Sinisgallo Carmela.

«Questa proclamazione rappresenta un momento importante non solo per i nostri laureandi ma anche per la facoltà. Abbiamo oggi tra noi molti studenti della Coorte Atsc, facenti parte di un progetto condiviso importante che non vede eguali a livello nazionale e che verrà portato avanti, con un’attività di tutoraggio forte e con grande entusiasmo, anche nei prossimi anni», ha commentato il Preside della facoltà, Professor Christian Corsi.

«ATSC continua la sua mission di qualificazione della categoria, arrivando oggi a 440 laureati. Si tratta di un’immensa soddisfazione non solo per la nostra associazione ATSC promotrice, insieme all’Università degli Studi di Teramo, di questo innovativo corso di laurea ma anche e soprattutto per gli agenti di commercio, che ci hanno dato fiducia ed hanno creduto nell’alta formazione», ha dichiarato il Presidente Atsc Franco Damiani.

Franco Damiani, agente di commercio da 38 anni, è socio fondatore nonché presidente da 25 anni dell’associazione di categoria Atsc (Agenti Teramo Senza Confini), che tutela gli agenti di commercio ed i consulenti finanziari su tutto il territorio nazionale.