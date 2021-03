L’AQUILA – Il sistema Its Abruzzo, la rete degli istituti abruzzesi che promuove l’alta formazione, si presenta agli istituti di scuola media superiore per promuovere i propri corsi post diploma. L’incontro on line ha visto la partecipazione di circa 70 tra dirigenti scolastici e docenti che si occupano di orientamento delle scuole superiori. Il sistema Its Abruzzo Smart Accademy conta 5 Istituti tecnici superiori, operanti nei settori strategici della Meccanica, meccatronica a Lanciano, Efficienza energetica a L’Aquila, Agro-alimentare a Teramo, Sistema moda a Pescara, Mobilità sostenibile nel trasporto merci e persone a Ortona. Proprio il valore altamente formativo e la forza di penetrazione nel mercato del lavoro sono tornati alla ribalta nelle ultime settimane dopo le parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel discorso programmatico di insediamento davanti alla Camere. In quell’occasione Draghi ha parlato di centralità degli Its che riceveranno un innesto di nuovi fondi con il Recovery Plan; il premier vuole puntare a un deciso investimento sugli ITS in modo da agevolare il processo di riequilibrio tra l’Italia e gli altri paesi europei.

I dati di Unioncamere dicono che nei settori meccanica, agroalimentare, chimica, moda e Ict, mancano in Italia almeno 280 mila figure professionali tecniche, un dato che dà la dimensione dell’attualità e della centralità degli Its. In questo senso, la Regione Abruzzo si è attrezzata per rispondere alla domanda di tecnici specializzati del mercato del lavoro: il sistema ITS regionale offre ogni anno almeno dieci nuovi corsi, per circa 300 studenti, in linea con le esigenze più avanzate delle aziende dei settori di riferimento. Il dato occupazionale è straordinario: l’83% dei diplomati Its trova lavoro entro 12 mesi con un tasso di congruità rispetto alla formazione del 90%. Numeri che fotografano l’efficacia del sistema, che riesce a mantenere standard qualitativi costanti anche a fronte all’aumento della sua popolazione studentesca. Nell’incontro con gli istituti superiori sono intervenuti: Miriam Tulli (Its Aro-alimentare di Teramo), Carlo Imperatore (Its Efficienza energetica dell’Aquila), Antonio Maffei (Its Meccanica di Lanciano), Giovanni Di Michele (Its Moda di Pescara) e Emanuela Di Luca (Its Trasporti di Ortona).