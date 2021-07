FIUGGI – Grande successo per la Finalissima del contest “Italian Stage Tour – Fiuggi Sound” che ha premiato i finalisti delle tre categorie in gara. Per la categoria Baby si è aggiudicata il primo posto Marylin Ippedico, secondo posto Benedetta Morzetta e al terzo posto Giada Mancini.

Per la categoria Junior si classifica al primo posto Giulia Poggio, al secondo Andrea Putrignano e al terzo Lorenzo Cherubini. Per la categoria Nuove Proposte primo classificato Samuele Di Nicolò secondo classificato Kevin Croce e terzo posto per Erica Stevanato.

Per la categoria junior grande risultato per il cantante aquilano Andrea Putrignano, allievo del maestro Marco Rotilio docente della scuola di musica Factory Sound, classificatosi al secondo posto nella sua categoria con un esibizione del brano di Niccolò Fabi ”Una buona idea”.

Una arrangiamento artistico molto ricercato quello scelto dal cantante che ha optato per una performance piano e voce dal forte impatto emotivo e da un intensa interpretazione degna di un artista di ben altra categoria. Prima partecipazione ad un Contest nazionale per Andrea che sin da subito ha fatto parlare di se in tutte le fasi di selezione superate sino ad arrivare alla vittoria del secondo posto nella sua categoria.

Numerosi gli allievi della scuola di musica Factory Sound dell’Aquila arrivati alle ultime fasi del Contest Su una rosa di 1300 partecipanti.

Per la categoria nuove proposte Giulia Copersini con l’inedito Fumo è arrivata tra i 70 artisti selezionati per la prefininalissima mentre Grazia Bontempo con l’inedito “Come pioggia” si è classificata tra le 25 nuove proposte selezionate per la finalissima.

Per la categoria Baby Aurora Balassone, allieva della maestra Giada Masi si è classificata tra i 10 finalisti anche lei con un inedito dal titolo ”il mondo è la mia casa”.

Da non dimenticare che la Susanna Marchetti di 9 anni, sempre allieva di Factory Sound dell’Aquila, è stata selezionata per essere una cantante del prossimo Zecchino d’oro.