All’ISSR, una Scuola di Alta Formazione in Etica dell’Emergenza

L’AQUILA – Una Scuola di Alta Formazione in Etica dell’emergenza che, dall’A.A. 2024-2025, sarà avviata presso l’ISSR ‘Fides et Ratio’ di L’Aquila.

Presentata ieri mattina durante una conferenza stampa all’auditorium Benedetto XVI, la Scuola della durata di tre anni prevede, in parte on-line e in parte in presenza, prevede lo studio dell’etica intesa come scienza della vita che interroga l’esistenza umana nella sua globalità, con una particolare attenzione rivolta ai settori della sofferenza e della precarietà, come anche a dimensioni sociali e ambientali.

Tra le discipline insegnate hanno forte rilievo i fondamenti epistemologici, l’etica e psicologia della sofferenza così da affrontare meglio le relative sfide nell’ambito personologico, pedagogico, giuridico-normativo e culturale, in linea col Magistero della Chiesa.

Tali approcci di ricerca, da una parte vanno a qualificare ulteriormente le professionalità già operanti a vario titolo nel settore della sofferenza umana, specie quella causata da traumi ambientali, sanitari e sociali, dall’altra forniscono le competenze specifiche per formare operatori della sofferenza e dell’emergenza, in grado di dare risposte adeguate a quanti possono trovarsi in gravi difficoltà a causa di calamità o sciagure di ogni tipo.

Una Scuola espressione di un cammino ecclesiale assunto negli ultimi anni dalla Chiesa aquilana sotto la guida e l’intuizione del Card. Giuseppe Petrocchi, presente alla Conferenza Stampa, nella sua ‘veste’ di Presidente Moderatore dell’ISSR ‘Fides et Ratio’ dell’Aquila, insieme a mons. Antonio D’Angelo, Arcivescovo Coadiutore dell’Aquila, don Daniele Pinton, Direttore dell’ISSR dell’Aquila, don Dante di Nardo, Direttore di Caritas L’Aquila, a Roberto Santangelo, Assessore della Regione Abruzzo con Delega alla Cultura e alla Formazione e Carla Mannetti, Consigliere Regionale per l’Abruzzo.

La Scuola è rivolta a tutti coloro che, agendo nell’ambito assistenziale, intendono formarsi alle questioni assiologiche ed etiche, in grado di aggiungere competenze valoriali ed ermeneutiche nell’attività professionale normalmente svolta: medici e personale sanitario, insegnanti di religione, catechisti, operatori Caritas, sacerdoti, religiose e religiosi, studenti di discipline ecclesiastiche, volontari impegnati nell’assistenza alla popolazione nelle calamità naturali e sociali.

Il fine è quello di acquisire abilità mentali, emotive e comportamentali per assistere le comunità nell’immediato, come anche per ‘intercettare’ disagi e gestire ‘dissesti’ spirituali e relazionali che i traumi possono lasciare anche a distanza di anni nelle vittime”’.

La ‘SAF ISSAQ’ si rivolge a coloro che risultino in possesso di una laurea specialistica; laurea magistrale, Baccalaureato in Teologia e laurea Magistrale in Scienze Religiose. Coloro che sono in possesso di un titolo di sola scuola media superiore abilitante per l’iscrizione in università, potranno per motivi formativi inerenti al loro impegno in attività sociali e di volontariato, iscriversi come straordinari alla Scuola di Alta Formazione in Etica dell’Emergenza e al termine del triennio riceveranno un diploma privo di valore accademico, di ‘cultore in pastorale dell’emergenza’.

Per i candidati stranieri, è richiesta la conoscenza della lingua italiana come L2.

Una delle novità di questa Scuola è la modalità di frequenza. Infatti, per il conseguimento del titolo è richiesta una frequenza, di norma, non inferiore al 70% della durata complessiva del corso. Le lezioni si terranno nei giorni di giovedì e venerdì, con orario 15:00-19:00. Si svolgeranno con la formula Blended Learning in parte on line, in modalità sincrona ed in parte tramite attività in presenza. Per tutti gli iscritti non residenti nella provincia dell’Aquila, le lezioni potranno essere seguite on line (esclusi gli esami che dovranno avere luogo nella sede dell’ISSR). Le lezioni in aula si terranno presso l’ISSR ‘Fides et Ratio’ di L’Aquila in via S. Marciano 27 a L’Aquila. Per le lezioni on line è richiesta una buona connessione internet ed un Computer con audio e webcam.

Inoltre, molto spazio in questa Scuola verrà dato alla formazione esperienziale che avrà luogo nelle Chiese di appartenenza degli studenti che la frequenteranno, attraverso un tirocinio che sarà coordinato da Don Dante Di Nardo, Direttore di Caritas L’Aquila, il quale in sinergia con i Direttori delle Caritas diocesane presenti nel territorio italiano, guiderà ‘una rete’ di esperienza di tirocinio formativa sul campo delle varie emergenze che segnano il nostro tempo.

Al termine del Triennio del Corso di Alta Formazione, previo superamento della prova finale, allo studente che avrà soddisfatto tutte le condizioni prescritte, sarà conferito per la sola autorità dell’ISSR Fides et Ratio di L’Aquila, il Diploma di Specializzazione con il titolo di ESPERTO IN ETICA DELL’EMERGENZA. Il Diploma di Specializzazione e l’Attestato con le singole discipline svolte, i crediti e le votazioni conseguiti, vengono rilasciati dietro richiesta dell’interessato.

Per coloro che si iscriveranno a questo primo ciclo, con un numero non superiore alle 50 persone, la scuola sarà gratuita, grazie a un contributo erogato da Caritas italiana, per sostenere questa iniziativa di Alta formazione e le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 30 settembre 2024, ad esaurimento posti, salvo deroghe concesse dal Consiglio Scientifico della ‘SAF ISSAQ’.

I moduli di iscrizione sono disponibili presso il sito internet dell’ISSR dell’Aquila: www.issraq.it

Indetto un Bando a firma del Card. Petrocchi, per l’A.A. 2024-2025

Nel corso della conferenza è stata anche annunciata l’indizione di un Bando di borse di studio a favore di studentesse e studenti ordinari e straordinari, iscritti all’ISSR ‘Fides et Ratio’ dell ’Aquila, per l’anno accademico 2024/2025, in particolari condizioni di bisogno, per la riduzione individuale delle tasse accademiche.

Il decreto, firmato da Petrocchi il 18 luglio 2024, è stato possibile grazie all’aiuto della Regione Abruzzo, che con la Legge Regionale .n 10 del 5 luglio 2027, art. 8, pubblicata sul BURA Ordinario n. 27/2024 del 10 luglio 2024, ha riconosciuto all’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Fides et Ratio” di L’Aquila un contributo straordinario per l’anno 2024 pari ad euro 40.000,00, finalizzato alla concessione di borse di studio per la frequenza degli studenti relativamente all’Anno Accademico 2024-2025, nel rispetto di quanto stabilito nella Comunicazione della Commissione europea 2016/C-262/01.

L’ISSR di L’Aquila, dal 2019 rientra tra Istituti Universitari che grazie al D.P.R. 27 maggio 2019 n. 63, “Approvazione dello scambio di Note Verbali sul riconoscimento dei titoli accademici pontifici nelle discipline ecclesiastiche (GU Serie Generale n.160 del 10-07-2019)”, entrato in vigore il 25.7.2019, con il quale è divenuto operativo l’accordo, tra l’Italia e la Santa Sede, per il riconoscimento delle lauree conseguite nelle Università Pontificie, nelle Facoltà teologiche e negli Istituti Superiori di Scienze Religiose, presenti nel territorio italiano, ai sensi del predetto accordo, il baccalaureato in scienze religiose e la licenza in scienze religiose, a richiesta dell’interessato, sono riconosciuti come laurea e laurea magistrale dallo Stato italiano.

Purtroppo, attualmente non sono previsti da parte dello Stato Italiano strumenti per garantire delle borse di studio a studenti in particolari condizioni di bisogno, iscritti come ordinari e straordinari presso gli ISSR e tenuto conto che l’ISSR di L’Aquila non dispone di risorse proprie per fare fronte alle esigenze di studenti e studentesse in particolari condizioni di bisogno, il Cardinale Petrocchi si è attivati nei mesi scorsi con la Regione Abruzzo, per avere un aiuto.

Durante la Conferenza Stampa mons. Antonio D’Angelo, ha illustrato le modalità con cui accedere al Bando, rilevando come, attraverso questo strumento, si vada a garantire finalmente una parità di diritti universitari anche agli studenti dell’ISSR di L’Aquila, che svolge un servizio di formazione universitaria non solo per coloro che saranno chiamati all’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, ma forma accademicamente anche studenti che in futuro svolgeranno attività in ambito di beni culturali e in ambito sociale, nelle tragedie e catastrofi sismiche e naturali.

La Borsa di studio, che consiste nella riduzione delle tasse universitarie per l’A.A. 2024-2025, con varie tipologie di valutazione in riferimento all’ISEE universitario certificato, ha un’attenzione anche per le studentesse e gli studenti stranieri provenienti da Paesi in stato di guerra o colpiti da persecuzione per motivi politico-religiosi, nella fattispecie per la loro scelta confessionale cristiana, i quali se presenteranno la documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali inferiore ai 5.000,00 €, potranno ottenere la riduzione al 100 % delle tasse dovute per l’Anno Accademico 2024-2025.

La Commissione giudicatrice, presieduta dal Direttore dell’ISSR di L’Aquila e composta dall’Economo dell’ISSR di L’Aquila e da due docenti, nominati dal Consiglio di Istituto dell’ISSR entro il 20 settembre 2024, procederà a suo insindacabile giudizio alla valutazione delle istanze delle candidate e dei candidati ammessi all’assegnazione delle borse di studio.

Sulla base degli esiti della valutazione, l’ISSR di L’Aquila approverà con Decreto del Moderatore la graduatoria, che sarà pubblicata sul sito dell’ISSR di L’Aquila entro il 30 novembre 2024.

Tutte le info sul Bando, che scade il 30 settembre 2024, tra le quali i requisiti di ammissione, la documentazione da presentare e i moduli da compilare, si possono trovare sul sito dell’ISSR ‘Fides et Ratio’ di L’Aquila, alla pagina https://www.issraq.it