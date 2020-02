All’Aquila nasce il Monastero invisibile

di don Daniele Pinton – Una proposta del Centro Diocesano Vocazioni dell’Arcidiocesi.

Anche nell’Arcidiocesi dell’Aquila, parte il Monastero Invisibile. A partire dal mese di febbraio 2020, il Servizio diocesano di Pastorale Vocazionale offrirà una proposta mensile di preghiera per chiedere al Signore il dono di vocazioni al ministero ordinato, alla vita consacrata e alla missione.

Questa iniziativa ha lo scopo di innalzare invocazioni con una intercessione che possa contribuire a sostenere con la preghiera chi ha già risposto alla chiamata di Dio; aiutare quanti faticano a comprendere la propria vocazione e suscitare un’adeguata ricerca in quanti non si pongono il problema di comprendere quale sia la volontà di Dio per la loro vita.

L’iniziativa, parte da don Federico Palmerini, Direttore del Servizio Diocesano alle Vocazioni (CDV) che cura ed anima la PREGHIERA PER LE VOCAZIONI secondo il mandato di Gesù (“Pregate il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe!” Lc 10,2). Proprio in questo ambito il CDV, incoraggia ed anima in tutta l’Arcidiocesi dell’Aquila una proposta sviluppatasi anche in molte altre realtà: una rete di preghiera per le vocazioni diffusa e silenziosa (chiamata “Monastero Invisibile”) e ne cura la formazione anche attraverso un foglio di collegamento chiamato “Lettera agli amici – Monastero Invisibile”.

Il Monastero invisibile è una realtà che da tempo si è sviluppata in molte diocesi italiane e che inizia la sua attività orante anche nella nostra Arcidiocesi. La proposta è estremamente semplice e vuole rispondere all’invito di Gesù di preghiera per gli operai della messe (Lc 10,2). Chiedere nella preghiera il dono di nuove vocazioni al sacerdozio, è rispondere al desiderio di Gesù; Lui stesso ha invitato i discepoli a chiedere al Padre di provvedere al suo popolo: “Gesù percorreva città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il vangelo del regno e curando ogni malattia e infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe». (Mt 9,35-38).

Il Monastero Invisibile è un gruppo di uomini e donne (laici, consacrati, preti) che decidono di dedicare un po’ del loro tempo alla preghiera per le Vocazioni. C’è chi sceglie di impegnarsi pregando un rosario alla settimana, chi tutti i giorni, chi un momento di adorazione settimanale o mensile, ognuno nella massima libertà. Ciascuno è chiamato a scegliere un impegno secondo le proprie possibilità, non c’è un tempo prefissato e nulla mai troppo né troppo poco.Ogni cristiano potrà fare dono alla nostra Chiesa della sua preghiera, offrendo mezz’ora o un’ora del suo tempo, scegliendo il momento del giorno o della notte nel quale gli è più facile impegnarti.

Il Monastero Invisibile potrà diventare così un lungo elenco di persone che rimane nascosto. Non sono previsti per ora incontri, riunioni, né attività insieme. Gli aderenti al Monastero Invisibile potranno ricevere mensilmente un sussidio con la proposta di preghiera, che ha come obiettivo quello di collegare e animare questa rete di preghiera, scaricandolo dal sito www.chiesadilaquila.it .

Nel mese di febbraio 2020, l’invito è quello di pregare per la santità delle famiglie, perché siano culla e terreno fertile per nuove vocazioni di speciale consacrazione.

Commenti

comments