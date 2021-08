L’AQUILA – Riceviamo dalla Uil Pubblica Amministrazione Vigili del Fuoco (VV.F.) Abruzzo, Segreteria Generale Chieti, e pubblichiamo. Abbiamo letto sui media che il Sindaco dell’Aquila ha individuato il fabbricato nelle Palazzine del Progetto Case di Sasso dove collocare la Scuola di Formazione per i Vigili del Fuoco.

A dire il vero ci sembra più un’azione politica che una realtà da condividere.

I dubbi ci derivano dai troppi nulla di fatto i quali per molti anni hanno costretto i Vigili del Fuoco aquilani a vivere e operare da terremotati.

La politica aquilana pur essendosi impegnata per individuazione uno o più lotto di terreno per la costruzione della nuova sede per i dei Vigili del Fuoco e anche nella ricostruzione di quella storica nei fatti non ha concluso nulla.

La verità è che sono trascorsi undici anni dal terremoto e i Vigili del Fuoco di L’Aquila non hanno ancora una sede idonea e all’altezza per assolvere ai compiti istituzionali.

La sede storica, in fase di ricostruzione da anni, non è corrispondente ai bisogni operativi e attualmente è ferma da tempo e non si conoscono i motivi.

Altra situazione critica è la sede della Direzione regionale anch’essa non adeguata per ai fini logistici/istituzionali meno che meno per la formazione professionale del Personale abruzzese.

Anche sulla nuova sede della Direzione regionale sono andate a rotoli più proposte;

Per cui il comunicato del Sindaco di L’Aquila un po’ ci stupisce sapendo che in tanti anni la polita aquilana non è riuscita a dare una risposta concreta ai Vigili del Fuoco dell’Aquila.

La localizzazione e il fabbricato che dovrà ospitare la scuola di formazione professionale per allievi Vigili del Fuoco crediamo che sia una scelta da operare insieme ai Dirigenti del Corpo e alle OO.SS., purtroppo siamo ignari di queste ultime scelte.

Baipassare i sindacati crediamo che sia un percorso poco democratico e dannoso per tutti i Vigili del Fuoco Abruzzesi.

Tuttavia se siamo nuovamente di fronte a un’azione politica di facciata lo verificheremo molto presto e se cosi fosse ci attiveremo per non consentire di perdere ulteriore tempo e risorse.

Per quanto ci riguarda le due opere da realizzare Sede Centrale Comando VV.F. l’Aquila e Direzione regionale VV.F. non possono più subire ritardi e scuse varie essere, per cui dopo l’estate chiederemo un urgentissimo incontro tra le OO.SS. , Sindaco di L’Aquila e il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco, ing. Felice Di Pardo.