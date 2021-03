L’AQUILA – Devono aver frainteso il senso di percorso salute, i ginnasti della movida che si sono intrattenuti nell’area calisthenics del Parco del Castello. Solo piegamenti del gomito per loro. Di piegamenti del busto, almeno per raccogliere bicchieri e cartacce per terra, nemmeno l’ombra. Degli esercizi di equilibrio è meglio non sapere l’esito. La prossima volta, comunque, sarebbe bello non lasciare certo spettacolo. La segnalazione del grande evento avvenuto è arrivata da Facebook. E’ grave in generale, ancora di più in un polmone verde e in un’area in cui tanti altri ragazzi e ragazze vanno a fare sport.