Al MuNDA Totem, server multimediali, Realtà Virtuale immersiva, Visori 3D e Animazioni 3D

Venerdì 20 Dicembre, alle ore 11.00, presso il Museo Nazionale d’Abruzzo a L’Aquila, verrà presentato il nuovo progetto sviluppato per il Polo Museale dell’Abruzzo, diretto da Lucia Arbace, da ARCHIMETRIA Group insieme ad un team di grandi professionisti che operano da anni nel settore dell’innovazione tecnologica per la valorizzazione e comunicazione dei Beni Culturali.

Il progetto ha previsto l’installazione di Totem e server multimediali i cui contenuti esaltano le opere esposte al MuNDA ed il Castello spagnolo dell’Aquila attraverso l’ausilio della tecnologia 3D, dei droni, della realtà virtuale immersiva, delle animazioni e dei Visori 3D anche attraverso un Virtual Tour immersivo in H.D. (fruibile anche mediante Visori 3D) che svela i percorsi più suggestivi, e ancora inaccessibili del Forte, come le “contromine”, le “intercapedini inferiori”, le “celle del carcere”, tutti ambienti dei livelli sotterranei del Castello. Di grande impatto è anche il Virtual Tour nella Sala del Mammut, all’interno del Bastione Est, con punti di vista privilegiati ed emozionanti sulla struttura ossea del fossile fin nei suoi minimi dettagli, ed un’ animazione 3D che simula l’andatura e la corsa dello scheletro del Mammut. Un Video racconto realizzato attraverso riprese in 4K da droni cinematografici e camere fisse steadycam.

Anche per il Museo Nazionale d’Abruzzo è possibile fruire dai Totem della visita virtuale delle singole Sale e delle principali opere esposte sia attraverso immagini in H.D. che attraverso Modelli 3D ad altissima definizione che riproducono i capolavori dell’arte scultorea sacra abruzzese.

