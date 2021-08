L’AQUILA – Al MAXXI L’Aquila arriva PERFORMATIVE.01, il festival internazionale di performance d’arte, danza, teatro, musica e incontri, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila e dedicata a Joseph Beuys e Fabio Mauri. Ci saranno anche open call da parte degli artisti.

FESTIVAL INTERNAZIONALE

PERFORMATIVE.01

dal 16 al 19 settembre – Contact(less)

Oltre 30 appuntamenti, tra il MAXXI L’Aquila e la città, per costruire un grande laboratorio urbano di creatività e sperimentazione. Quattro giorni di full immersion con: Virgilio Sieni, Hassan Khan, Kinkaleri, Cristina Donà, MASBEDO, mk/ Michele Di tefano, Ninos Du Brasil, Tomás Saraceno e molti altri.

OPEN CALL VIRGILIO SIENI “DOLCE LOTTA/AGORA’ L’AQUILA”

a chi è rivolta: cittadine e cittadini di ogni età, anche senza conoscenze specifiche di danza

le prove: 30-31 agosto, 1-2-3 settembre 2021 ore 17:30 – 20:30 (l’orario può subire modifiche)

la performance: sabato 4 settembre, ore 18:00 – con convocazione dalle ore 16:00 – Piazza San Silvestro, L’Aquila

iscrizioni: entro lunedì 23 agosto 2021 a questo link

Il progetto Dolce lotta/Agorà L’Aquila, ideato dal coreografo Virgilio Sieni e prodotto dal MAXXI L’Aquila in collaborazione con Il Jazz italiano per le terre del sisma, prevede più azioni coreografiche con il coinvolgimento dei cittadini in diversi luoghi della città e rappresenta un’anteprima di Performative.01, il nuovo Festival delle arti performative che il Museo sta organizzando nel capoluogo abruzzese dal 16 al 19 settembre, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila.

Dolce lotta invita la cittadinanza a riflettere sulla connessione tra corpo e luogo e a ritrovare nella pratica artistica un rinnovato senso di comunità. L’azione coreografica sarà accompagnata dalla musica di Roberto Cecchetto alla chitarra e creata insieme a un gruppo di cittadini alternando pratiche all’aperto e prove nella sala della Voliera del MAXXI L’Aquila.

L’iscrizione al percorso è obbligatoria e dovrà essere effettuata tramite la compilazione dell’apposito modulo online a questo link entro il 23 agosto 2021 (per i minorenni è richiesta l’autorizzazione dei genitori).

Per la buona riuscita del progetto è consigliata la disponibilità per tutti i giorni di prove indicati in calendario e per la presentazione pubblica. I laboratori verranno effettuati nel pieno rispetto della normativa anti-contagio, come disposto dal DPCM 22 aprile 2021.

Virgilio Sieni, già direttore della Biennale di Venezia Settore Danza, è danzatore e coreografo tra i più rappresentativi e affermati nel panorama europeo. Dirige a Firenze il Centro Nazionale di produzione e fonda nel 2007 l’Accademia sull’arte del gesto, contesto innovativo di formazione rivolto a professionisti e cittadini sull’idea di comunità del gesto. Lavora per le massime istituzioni teatrali, musicali, fondazioni d’arte e musei internazionali, realizzando progetti sulla geografia della città e dei territori. Nel 2013 è stato nominato Chevalier de l’ordres des arts et des lettres dal Ministro della cultura francese.

Per maggiori informazioni:

Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni

tel. 0552280525

e-mail [email protected]

OPEN CALL JACOPO CECCARELLI “ANIMATED LANDSCAPE 2501”

a chi è rivolta: cittadine e cittadini di ogni età

quando: il 5, 6, 7, 8 settembre 2021

iscrizioni entro lunedì 23 agosto

Prendi parte alla performance Animated Landscape!

Il progetto di 2501,/Jacopo Ceccarelli, prevede la realizzazione di un video in cui i partecipanti vengono ripresi dall’alto con un drone mentre, seguendo le indicazioni dell’artista, attueranno una performance compiendo tratti, forme e composizioni geometriche eseguite con materiali legati al territorio.

Il video girato diventerà parte della serie Animated Landscape e sarà presentato in occasione della prima edizione del Festival Internazionale Performative01.

OPEN CALL FRANCESCA GRILLI “SPARKS 2021”

iscrizioni entro il 6 settembre

workshop dall’11 al 16 settembre

performance il 17 settembre alle 19:00

per bambini di età compresa tra i 9 e i 12 anni

le prove: sabato 11 e domenica 12 settembre 2021 dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00 (possibilità di pranzo al sacco) martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 settembre dalle ore 16:30 alle 18:30

15 bambini di età compresa tra i 9 e i 12 anni potranno partecipare al workshop con l’artista presso il museo dall’11 al 16 settembre e diventare così protagonisti della performance che si terrà venerdì 17 settembre alle 19:00 nella corte del MAXXI L’Aquila in occasione del Festival Internazionale Performative01.

Il workshop è tenuto dall’artista ideatrice del progetto con la poetessa Azzurra D’Agostino e il sostegno di una educatrice del Museo: saranno ore di gioco, di convivenza e di apprendimento immaginifico. Tramite la lettura, la scrittura creativa e alcuni esercizi fisici e coreografici, verrà insegnata ai partecipanti anche l’osservazione sapiente della mano – sostegno e punto di contatto tra generazioni – come espressione di immaginazione e desideri. Nella performance i bambini scelgono e accompagnano singolarmente gli adulti in uno spazio in cui potranno leggere loro, per una sola volta, la mano. È l’infanzia, a cui gli adulti sono affidati, che conduce il gioco stabilendone regole e immaginazione, come nel desiderio dell’artista.

Durante workshop e performance verranno rispettate le distanze e le regole del distanziamento sociale.