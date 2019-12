Al campo sportivo di Scoppito nuovo impianto di illuminazione “green”

La “svolta green” al Comune di Scoppito (L’Aquila), che nel 2020 prevede la sostituzione di ben 1.100 lampioni con altrettanti impianti a led di ultima generazione, è cominciata nei giorni scorsi con l’ammodernamento dell’illuminazione del campo sportivo comunale, punto di riferimento sportivo ma anche sociale dell’intero comprensorio.

Con un impegno di 26 mila euro, l’amministrazione guidata da Marco Giusti punta così all’efficientamento energetico che porterà all’abbattimento delle spese, consentendo anche alle società sportive di ridurre i costi di manutenzione dell’infrastruttura.

La filosofia, sebbene l’investimento abbia un canale differente, è la stessa che ha portato, nei giorni scorsi, alla sottoscrizione dell’accordo tra Comune e Menowatt Ge Spa di Grottammare (Ascoli Piceno), impegnata nell’efficientamento di centinaia di Comuni in tutta Italia, che attraverso un progetto di finanza da circa 1,7 milioni di euro, di cui un milione in investimenti, porterà nei prossimi mesi all’installazione di 1.100 corpi illuminanti a led di ultima generazione, con la sostituzione di 300 pali di supporto che permetteranno il controllo remoto con la possibilità di interventi sui guasti in tempi rapidissimi.

Commenti

comments