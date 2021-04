L’AQUILA – “E’ stato licenziato, questo pomeriggio, all’unanimità dalla III Commissione il progetto di legge recante ‘ Misure a favore delle imprese, con particolare riguardo al settore della ristorazione, a quello turistico-alberghiero, alle filiere ad essi correlate operanti sul territorio della Regione Abruzzo’, la suddetta misura destina risorse pari a 10milioni di euro ai settori della somministrazione che hanno avuto perdite notevolissime dalle ripetute chiusure”.

Lo dichiara Emiliano Di Matteo ( Lega ), presidente della III Commissione consiliare “Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive”, che aggiunge :

” Il progetto di legge, fortemente concertato con il resto della maggioranza di intesa con l’assessore al ramo, le associazioni di categoria e le parti sindacali, costituisce una boccata d’ossigeno per imprese duramente colpite dalle misure di chiusura e verrà portato in Aula alla prossima seduta consiliare e prevede una procedura semplificata in quanto verrà gestita direttamente dalla Fi.R.A., partecipata finanziaria della Regione Abruzzo, che ha previsto 5 strumenti da da attivare singolarmente, congiuntamente o alternativamente:

– un fondo ” Piccolo prestito”: erogazione di prestiti diretti a tasso zero, di importo non superiore a 15.000 euro, della durata di 5 anni di cui 24 mesi di ammortamento ;

– un fondo per l’erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati all’abbattimento del tasso di interesse dei prestiti;

– un fondo per la ricapitalizzazione delle MPMI attraverso la partecipazione al capitale di rischio e/o attraverso il prestito partecipativo;

– un fondo di Venture/Seed capital per le start-up ;

– un fondo rotativo di garanzia e/o co-garanzia regionale da assegnare ai confidi operanti in Abruzzo che garantisce fino al 100% i finanziamenti bancari ” prosegue Di Matteo ” Ringraziamenti sentiti alle Opposizioni che hanno consentito di licenziare il testo in un’unica seduta e a Giacomo D’Ignazio, presidente Fi.R.A., e alla struttura tutta per la collaborazione e disponibilità nel concordare questo pacchetto di misure economiche di fondamentale importanza per la ripartenza di medie e piccole impresi abruzzesi” conclude Di Matteo.