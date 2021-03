L’AQUILA – Il Consultorio AIED L’Aquila è nato nel 1975 sulla scia delle idee rivoluzionarie che l’AIED nazionale sosteneva già in Italia. “Grazie alle nostre lotte – dice a Laquilablog la presidente, Alessia Salvemme -, la contraccezione in Italia non è più reato. Il nostro supporto non è mai mancato in questo anno di pandemia, le richieste ci rendono orgogliose perché lavoriamo con grande passione svolgendo un servizio importante per le donne della città.” L’intervista.